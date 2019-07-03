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İSTANBUL-  TÜRKİYE SON 48 YILIN EN SICAK HAZİRAN AYINI GEÇİRDİ

48 dakika önce

TÜRKİYE son 48 yılın en sıcak Haziran ayını geçirdi.

İSTANBUL-  TÜRKİYE SON 48 YILIN EN SICAK HAZİRAN AYINI GEÇİRDİ, System.String[]
TÜRKİYE son 48 yılın en sıcak Haziran ayını geçirdi. Yağış miktarına bakıldığında da bazı illerde rekor kırıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, Türkiye son 48 yılın en sıcak Haziran ayını geçirdi. Bu yıl Haziran ayında ortalama sıcaklık 23,4 derece ölçüldü. Daha önceki yıllarda Haziran ayı ortama sıcaklığı 21,3 dereceydi. Daha önceki en sıcak Haziran ayı ise ise 2012 yılında yaşanmıştı. En yüksek sıcaklık 45,4 derece ile 27 Haziran'da Şanlıurfa Ceylanpınar'da, en düşük sıcaklık ise 3,4 derece ile Kayseri Sarız'da 7 Haziran'da ölçüldü.  2019 yılında Gaziantep, Şanlıurfa, Şırnak, Solhan, Doğanşehir, Kahta, Siverek ve Viranşehir'de Haziran ayı sıcaklık rekoru kırıldı.

YAĞIŞ REKORU DA KIRILDI
Haziran ayında sıcaklığın yanında bazı illerde yağış rekorları da kırıldı.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri Haziran ayında normallerin altında yağış alırken Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde normallerin 2-3 katı yağış ölçüldü. Trabzon, Bilecik, Kocaeli, Kırıkkale, Çorum, Nevşehir, Bolu ve Karaman'da ay ortalamasına bakıldığında normallerin çok üzerinde yağışlar ölçüldü.  Trabzon'da son 30 yılın, Kocaeli, Nevşehir ve Bilecik'te ise son 40 yılın en yağışlı Haziran ayı olarak kayıtlara geçti.

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Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:00 Kaynak: DHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa, Türkiye, Yerel
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