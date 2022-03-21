İSTANBUL-TÜRKÜ BARDAKİ KAVGA; ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
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İSTANBUL-TÜRKÜ BARDAKİ KAVGA; ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

21.03.2022 14:41

ATAŞEHİR'de istek parça talebiyle çıkan kavgada gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakılırken, 1 şüpheli 'kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi.

ATAŞEHİR'de istek parça talebiyle çıkan kavgada gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakılırken, 1 şüpheli 'kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi.

Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan türkü evinde sahneye çıkan türkücü Azad Doğanay, programı sırasında müşteriden gelen istek türküyü seslendirmeye başladı. Bu sırada başka masada bulunan müşteriler, istek türküyü beğenmeyerek tepki gösterdi. Azad Doğanay türküyü söylemeye devam edince gerginlik yaşandı. Sözlü başlayan tartışma bir anda şişelerin, sandalye ve masaların havada uçuştuğu kavgaya dönüştü. İstek türküyü beğenmeyen grup, masalarındaki her şeyi sahneye attı.

Kavga ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis işyeri çalışanları Ç.K. (28), F.K. (26), A.D. (31) ile müşteri olarak işyerinde bulunan H.Ö. (32), H.Ö. (35) ve U.Ö. (31) kavgaya karıştıkları öğrenip konu ile ilgili inceleme başlattı. Aynı gece yapılan çalışmalar neticesinde kavgaya karışan iki taraftaki 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler olayın Azad Doğanay'ın seslendirmek istediği türküye tepki gösteren H.Ö. (32) isimli kişinin bardak ve alkol şişesi fırlatmasıyla olayın meydana geldiği belirledi. Gözaltına alınan şüphelilerden Ç.K, F.K, A.D, H.Ö. (35) ve U.Ö polis merkezindeki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. H.Ö. (32) 'kasten yaralama' suçundan Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

İSTANBUL-TÜRKÜ BARDAKİ KAVGA; ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İSTANBUL-TÜRKÜ BARDAKİ KAVGA; ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İSTANBUL-TÜRKÜ BARDAKİ KAVGA; ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İSTANBUL-TÜRKÜ BARDAKİ KAVGA; ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İSTANBUL-TÜRKÜ BARDAKİ KAVGA; ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İSTANBUL-TÜRKÜ BARDAKİ KAVGA; ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

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Polis, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-TÜRKÜ BARDAKİ KAVGA; ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika


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