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İSTANBUL -TURYİD: Aşı tercih değil,toplumsal sorumluluktur - Son Dakika

İSTANBUL -TURYİD: Aşı tercih değil,toplumsal sorumluluktur

25.07.2021 21:12
İSTANBUL -TURYİD: Aşı tercih değil,toplumsal sorumluluktur, System.String[]

Kurban Bayramı sonrası koronavirüs vaka sayısındaki artışa ve Dünya çapında görülen Delta varyantına dikkat çeken Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD)," Topluma, çocuklarımıza, zamana ve özgürlüğümüze saygısı olan 2 doz aşısı yaptırmış herkese kapılarımız açık.

Kurban Bayramı sonrası koronavirüs vaka sayısındaki artışa ve Dünya çapında görülen Delta varyantına dikkat çeken Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD)," Topluma, çocuklarımıza, zamana ve özgürlüğümüze saygısı olan 2 doz aşısı yaptırmış herkese kapılarımız açık. Aşı, tercih değil toplumsal sorumluluktur" dedi.

Kurban Bayramı sonrası koronavirüs vaka sayılarında artış görülürken ve Dünya çapında görülen Delta varyantı da etkisini arttırıyor. Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) 'Küresel çapta trajik sorunlar yaratan koronavirüs pandemisi delta varyantı ile 4.dalga etkisini göstermeye hazırlanıyor' diyerek bayram ertesi gözlemlenen vaka sayısındaki artışa dikkat çekti.

AŞI, TERCİH DEĞİL TOPLUMSAL SORUMLULUKTUR

TURYİD'den yapılan açıklamada, "Bizi zor geçecek bir sonbahar dönemi ile karşı karşıya bırakıyor. Ekonomiyi durma noktasına getiren çok sert karantina önlemlerini yaşadık. 18 aylık salgın sürecinde genelgeler ile çalışma hakkımızın durduğu uzun kapalı kalma süreçleri geçirdik. Kısıtlı saatler ile kısıtlı kapasiteler ile faaliyet göstermeye çalıştık, halen ruhsat saatlerime göre faaliyetlerimizi tam olarak sürdüremiyoruz. Bedellerini ekonomik ve sosyal olarak ödüyoruz, uzun bir süre de ödemeye devam edeceğiz. Bugün salgının bir daha geri gelmemek üzere ortadan kalktığını düşünmek için erken. Fakat bugün 18 aydır süren mücadelede gelinen nokta da insanlık için bir umut var. Çünkü aşı var. Aşı, tercih değil toplumsal sorumluluktur İnanıyoruz ki bireysel özgürlükler ancak toplumsal kazanımlarla korunabilir. Şu anda mümkün olan tek seçenek hayatı korumak için virüsle güvenli bir şekilde bir arada yaşamak, toplumun farkındalığını ve kurallara uyumu artırmaktır. Toplumsal bağışıklığı yakalamak da artık bir yöntem olarak gözükmektedir, zira iki doz aşısını tamamlamış bireylerin virüsle temaslarında varyantı ne olursa olsun ağır bir vaka durumunun gerçekleşmediğini tüm dünyada gözlemliyoruz" denildi.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

"TURYİD olarak hükümetin desteği ile gerçekleşmesi muhtemel yeni dönem önerilerimizi kamuoyu ile paylaşmak isterizö denilen açıklamada, "01 Eylül 2021 tarihinden lokanta, kafe, bar, gece kulübü, kıraathane, spor salonları, her türlü müsabaka sahaları, sinema, tiyatro, konser ve düğün ve özel davetlere katılacak misafir ve müşterilerin 2 doz aşıyı yaptırmış olması zorunluluğu ile 01 Eylül 2021 tarihinden itibaren 2 doz aşısını yaptırmaktan imtina etmiş sektör çalışanlarımızın kanun değişikliği ile, işverenin inisiyatifinde ileri bir tarihe kadar tek taraflı bir karar ile zorunlu ücretsiz izine çıkartılabilmesi durumu. Önerdiğimiz bu iki maddenin 1 Eylül itibari ile yürürlüğe girebilmesi için 01 Ağustos 2021 tarihinde bu kararın açıklanması ile 4 haftalık süre içinde hiç aşılanmamış bireylerin dahi iki doz aşısını tamamlaması sağlanmış olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

"BU SEFER SİZ EVLERİNİZDE KALIN BİZ İŞLERİMİZE VE SOSYAL HAYATIMIZA SAHİP ÇIKALIM"

Açıklamada, "Dünyada aşıya ulaşamadığı için büyük zorluklar çeken toplumlar mevcutken ülkemizdeki aşı tedarikinin sorunsuz seviyelere geldiği bir ortamda aşıdan imtina eden vatandaşlarımıza "Bu sefer siz evlerinizde kalın biz işlerimize ve sosyal hayatımıza sahip çıkalım" demek istiyoruz. Çalışma hakkımızın korunduğu, kepenkleri kapama ve işsizlik sorunlarının azaldığı, Covid 19 ile yaşamayı öğrenmiş ve bunların gerçekleşebilmesi için toplum sağlığına saygı duyan bireylerin aşılanarak hayata karıştığı yeni bir dönem için her türlü desteği vermeye ve buna öncülük etmeye hazırız. Topluma, çocuklarımıza, zamana ve özgürlüğümüze saygısı olan 2 doz aşısı yaptırmış herkese kapılarımız açık. Aşı, tercih değil toplumsal sorumluluktur" denildi.


İSTANBUL -TURYİD: Aşı tercih değil,toplumsal sorumluluktur
İSTANBUL -TURYİD: Aşı tercih değil,toplumsal sorumluluktur

COVIRAN Bereket, Kurban Bayramı, Koronavirüs, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL -TURYİD: Aşı tercih değil,toplumsal sorumluluktur - Son Dakika


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