İstanbul - Tüsiad Yeni Başkanını Seçti
53 dakika önce
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul DHATÜSİAD'ın yeni başkanı Simone Kaslowski oldu.
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul
DHA
TÜSİAD'ın yeni başkanı Simone Kaslowski
oldu.
TÜSİAD 49. Genel Kurul toplantısı bugün İstanbul'da yapıldı. TÜSİAD Başkanlığı için Simone Kaslowski tek aday oldu. Konuşmaların ardından Simone Kaslowski yeni başkan seçildi.
Görüntü Dökümü:
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-Genel kuruldan görüntüler
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:01 Kaynak: DHA
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