İSTANBUL-?TUZLA BELEDİYESİ AÇIK VERİ PORTALI? VATANDAŞLARIN HİZMETİNE AÇILDI

Tuzla Belediyesi ile Açık Veri ve Teknoloji Derneği iş birliği ve İstanbul Kalkınma Ajansı'nın destekleriyle hayata geçirilen Tuzla Belediyesi Açık Veri Portalı, bugün düzenlenen lansmanla vatandaşların hizmetine açıldı.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 'Kişisel hak ve özgürlükleri çiğnemeden bir veriyi paylaşmak, şeffaflık göstergesidir. Bunu paylaşabilecek cesarette olabilmek kurum için önemli ama bilgiyi işleyip bunu yönetime dönüştürebilmek tüm toplumla birlikte hepimizin görevidir' dedi.

Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı'nda düzenlenen tanıtım toplantısı ile Türkiye'de ilk defa bir ilçe belediyesi tarafından hayata geçirilen açık veri portalı katılımcılara tanıtıldı. Açık veri portalı ile vatandaşların kamu yararına geliştirecekleri projelere kaynaklık edilmesi, Türkiye'nin dijital dönüşüm yolculuğuna katkı sağlanması ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına destek verilmesi hedefleniyor.

Tuzla Belediyesi Açık Veri Portalı'nın faydalarının ve hedeflerinin konuşulduğu lansmana Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, AWS Türkiye Kamu Sektörü Müdürü Berrin Mumcu Özselçuk, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İSTKA Genel Sekreteri Dr. Erkam Tüzgen, T.C Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Açık Veri Uzmanı Doç Dr. Şahika Eroğlu, parti üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Akademik araştırma yapan eğitimciler, girişimciler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların kullanımına sunulacak portalda, telif hakkı, patent, kişisel bilgi ve diğer kontrol mekanizmalarının kısıtlaması olmaksızın erişim sağlanabilecek.

'TUZLA BELEDİYEMİZ VİZYONER BİR PROJEYLE BU VERİLERİNİ AÇMAYA BAŞLADI'

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, 'Tuzla belediyemizde çok güzel bir portali açıyoruz. Tuzla Belediyesi Açık Veri Portalı ile birçok veri setini vatandaşlarımızın kullanımına açıyor. Bu veriler girişimcilerimiz, akademisyenlerimiz, araştırmacılarımız uygulamalar gerçekleştirecek ve gerçekleştirilen uygulamalarla vatandaşlarımızın belediye hizmetlerini daha hızlı, kolay almasını sağlayacak. Veri katma değere ve değere dönüştürüldüğü zaman çok değerli. Biz şu ana kadar bu verileri depoluyorduk ama Tuzla Belediyemiz vizyoner bir projeyle bu verilerini açmaya başladı. İnşallah bunun devamı gelecek, uygulamalarla beraber vatandaşımızın hizmetine sunmuş olacağız' ifadelerini kullandı.

'KİŞİSEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ ÇİĞNEMEDEN BİR VERİYİ PAYLAŞMAK, ŞEFFAFLIK GÖSTERGESİDİR'

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı ise 'Açık veriyle bilgiye dayalı belediyeciliği ortaya koyarken aynı zamanda bilgiyi vatandaşıyla kullanan, vatandaşının katılımını sağlayan ve yeni uygulamalarla daha yaşanılabilir bir Tuzla'yı vatandaşlarımıza sunacağız. Akıllı şehirlerde en önem arz eden bilgiyi vatandaş tarafından işletip hayatı kolaylaştıracak uygulamalarla Tuzlamızı daha iyi noktaya çıkartacağız. Bilginin paylaşıldığı, paylaşıldıkça daha fazla değerlendiği ve o bilginin daha farklı hizmetlere dönüşebildiği bir Tuzla hayal ettik, açık veri portalımız Tuzlamıza hayırlı olsun. Kişisel hak ve özgürlükleri çiğnemeden bir veriyi paylaşmak, şeffaflık göstergesidir. Bunu paylaşabilecek cesarette olabilmek kurum için önemli ama bilgiyi işleyip bunu yönetime dönüştürebilmek tüm toplumla birlikte hepimizin görevidir' diye konuştu.