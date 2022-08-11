Tuzla'da 3 işçinin öldüğü boya fabrikasındaki patlamaya ilişkin iddianame hazırlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Tuzla'da 3 işçinin öldüğü boya fabrikasındaki patlamaya ilişkin iddianame hazırlandı

11.08.2022 15:02
Tuzla'da 3 işçinin öldüğü boya fabrikasındaki patlamaya ilişkin iddianame hazırlandı

İstanbul Tuzla'da 29 Nisan'da bir boya fabrikasında 3 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin 3'ü tutuklu 4 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Tuzla'da 29 Nisan'da bir boya fabrikasında 3 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin 3'ü tutuklu 4 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 29 Nisan'da Orta Mahalle Atayolu Caddesi Vernikciler Sanayi Sitesi'ndeki kimyasal üretim yapılan bir iş yerinde yaşanan patlamanın etkisiyle çevredeki fabrika ve araçların zarar gördüğü, 3 işçinin de öldüğü hatırlatıldı.

Patlamada yaşamını yitiren işçiler Mustafa Öztürk, Tayfun Aydın ve Turgay Tüney'i "maktul", maktullerin ailesi ile olayda yaralanan 6 kişi de "müşteki" olarak yer aldığı iddianamede, şüphelilerin savunmalarına yer verildi.

Buna göre, patlamanın meydana geldiği iş yeri sahibi tutuklu şüpheli Mustafa Umut Bıçak savunmasında, olayın yaşandığı yere kısa süre önce taşındıklarını, gerekli başvuruları yapıp ruhsat işlemlerinin tamamlanmasını beklediklerini, patlama sırasında iş yerinde üretim yapılmadığını, stok olarak sadece bitmiş ve sevkiyata hazır metil etil, keton ve peroksit ürünlerinin olduğunu belirtti.

Tutuklu şüpheli Onur Dağdelen ise patlamanın yaşandığı iş yerinde 7 yıldır çalıştığını, 1,5 yıldır Ar-Ge bölümünde görev aldığını ifade ederek, firmada çıkan ürünlerin analizlerini yapıp formül geliştirmek için çalıştığını, ancak uzun zamandır deney ve analiz yapmadığını, olayın neden meydana geldiğini bilmediğini kaydetti.

Firmaya iş güvenliği konusunda hizmet veren danışmanlık şirketi yetkilisi şüpheli Songül Öztürk de patlamanın yaşandığı firmada iş güvenliği uzmanı olarak şüpheli İlkin Günçavdı'nın görevlendirildiğini, gerekli evrakları bu kişinin düzenlediğini anlattı.

Tutuklu şüpheli Günçavdı ise her ay 2 saat firmaya giderek saha denetimleri ve gözlem yaptığını, işverene tavsiyelerde bulunduğunu belirterek, firma üzerinde iş durdurma yetkisinin olmadığını, olaydan önce en son 5 Nisan'da iş yerine gittiğini, patlamayla ilgili herhangi bir kusurun ya da ihmalin söz konusu olmadığını savundu.

İş yeri sahibi asli kusurlu bulundu

İddianamede, bilirkişi raporuna göre, patlamanın meydana gelmesinde Mustafa Ufuk Bıçak'ın "asli", şüpheliler Onur Dağdelen ve İlkin Günçavdı'nın "tali" derecede kusurlu oldukları, şüpheli Songül Öztürk'ün herhangi bir ihmalinin olmadığı kaydedildi.

Ancak Öztürk'ün sahibi olduğu firmanın iş sağlığı ve güvenliği hizmeti vermesi, şüpheli Günçavdı'nın iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak patlama yaşanan firmada görevlendirilmesi nedeniyle olayda sorumluluğu ve ihmalinin bulunduğu vurgulanan iddianamede, patlamada iki müştekinin basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde, bir müştekinin ise ağır şekilde yaralandığı, otopsi tutanaklarına göre de maktullerin patlama sonucu öldükleri bildirildi.

İddianamede, 4 şüphelinin "taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olmak" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istenirken,

"mala zarar vermek" suçundan takipsizlik kararı verildi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, Anadolu Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

YORUMLAR
500
Tuzla Belediyesi çalışanlarından Başkan Yazıcı'ya 'yüzde 80 zam' teşekkürü Tuzla Belediyesi çalışanlarından Başkan Yazıcı'ya 'yüzde 80 zam' teşekkürü Tuzla'da iş yerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı Tuzla'da iş yerinden hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA

İstanbul, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuzla'da 3 işçinin öldüğü boya fabrikasındaki patlamaya ilişkin iddianame hazırlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:20 Okan Buruk istemiyor! Galatasaray'dan gönderilecek futbolcular belli oldu
15:12 Yağmur Atacan eşi Pınar Altuğ'un bikinili fotoğraflarını paylaştı: Daha fazla direnemiyorum ben yaşlanacağım
15:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarım Kredi Kooperatifi'nde büyükbaş hayvan etinin yüzde 30-35 gibi bir indirimle satışına başlayacağız
14:36 Dizi oyuncuları Sinem Ünsal ile Halit Özgür Sarı'dan birliktelik itirafı: Her şey güzel gidiyor
14:32 Bu kez kaçamadı! Baskın yapan polisler, oyuncak ayının nefes alıp verdiğini fark edince hırsızı yakaladı
14:30 AK Parti'nin yüzde 80 zam kararı sonrası işçiler, Tuzla Belediyesi binasında başkan ile birlikte halay çekti
14:29 Aydın'da seyir halindeki otomobilin tavanında oturan şahsa cezai işlem uygulandı
14:15 Süper Lig'de 2'nci hafta! Müsabakaları yönetecek hakemlerin isimleri açıklandı
14:14 Yerli SİHA'ların mimarlarından Haluk Bayraktar, "Damadın festivali" başlığını atan Cumhuriyet ve Birgün'e tepki gösterdi
14:03 Adana'da annelerinin kebapçıya bırakıp kaçtığı çocuklara bir darbe de babadan geldi: Onları istemiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 15:40:33. #1.12#
SON DAKİKA: Tuzla'da 3 işçinin öldüğü boya fabrikasındaki patlamaya ilişkin iddianame hazırlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement