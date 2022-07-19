İSTANBUL-TUZLA'DA 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARDAN ORGANİK TARIM - Son Dakika
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İSTANBUL-TUZLA'DA 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARDAN ORGANİK TARIM

19.07.2022 09:35

Tuzla'da yaşayan 65 yaş üstü büyükler için Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından hayata geçirilen Yaşlılar Merkezi'nde hasat mutluluğu yaşandı.

Tuzla'da yaşayan 65 yaş üstü büyükler için Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından hayata geçirilen Yaşlılar Merkezi'nde hasat mutluluğu yaşandı. 65 yaş üstü büyüklerin, Yaşlılar Merkezi'ne ait 7 dönümden oluşan bahçeye ektikleri domates, salatalık, biber, patlıcan, fasulye gibi sebzelerin hasadını yaptı.

Tuzla'da 65 yaş üstü büyüklerin kendi akranları ile gündüz saatlerinde sosyal bir ortamda kaliteli vakit geçirebilmeleri için Tuzla Belediyesi tarafından hazırlanan Yaşlılar Merkezi'nde hasat mutluluğu yaşandı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından 65 yaş üstü büyüklerin toprakla ve çiftçilikle uğraşmaları için Yaşlılar Merkezi'ne dahil ettiği sera ve ekim alanına, sebzeler dikildi. Yaz başında dikilen meyveleri 65 yaş üstü büyükler, Kurban Bayramı sonrasında hasat ettiler. Kendi diktikleri sebzeleri, yine kendi elleriyle toplayan 65 yaş üstü büyüklerin mutluluğu kameralara yansırken, mega kentte toprakla uğraşma fırsatı verdiği için Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya teşekkür ettiler.

'BURADA BU GÜZEL HAYATI YAŞADIĞIMIZ İÇİN BAŞKA BİR YERE GİTMİYORUZ'

75 yaşındaki Hanefi Yılmaz,? Domates var, salatalık var. Hepsini diktik. Burada bu güzel hayatı yaşadığımız için başka bir yere gitmiyoruz. Çok memnunuz? dedi.

Yaşlılar Merkezi sakini olan ve bamya eken Nazmiye Pınar,? Bamya ekiyorum. Burada çiftçiliği bilmeyenlere yardımcı oluyorum. Burada çok mutluyuz. Şadi'ye, milletimize dua ediyoruz? dedi.

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Kaynak: DHA

Tuzla Belediyesi, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-TUZLA'DA 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARDAN ORGANİK TARIM - Son Dakika

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