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İSTANBUL- TUZLA'DA ARAZİYE BIRAKILAN TEKNELER ALEV ALEV YANDI

1 saat önce

TUZLA'DA ARAZİYE BIRAKILAN TEKNELER ALEV ALEV YANDI (2 Aktüel görüntüler)(Tür: İstanbul)

İSTANBUL- TUZLA'DA ARAZİYE BIRAKILAN TEKNELER ALEV ALEV YANDI (2 Aktüel görüntüler)
(Tür: İstanbul)
İSTANBUL- TUZLA'DA ARAZİYE BIRAKILAN TEKNELER ALEV ALEV YANDI
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 01:54 Kaynak: DHA
Aktüel, İstanbul, Güncel
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