İSTANBUL- TUZLA'DA ARAZİYE BIRAKILAN TEKNELER ALEV ALEV YANDI
1 saat önce
TUZLA'DA ARAZİYE BIRAKILAN TEKNELER ALEV ALEV YANDI (2 Aktüel görüntüler)(Tür: İstanbul)
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 01:54 Kaynak: DHA
İSTANBUL- TUZLA'DA ARAZİYE BIRAKILAN TEKNELER ALEV ALEV YANDI (2 Aktüel
görüntüler)
(Tür: İstanbul
)
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