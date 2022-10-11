İsanbul'da beğeni alma uğruna çatıya çıkan iki genç, tehlikeye aldırış etmeden fotoğraf çekti - Son Dakika
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İsanbul'da beğeni alma uğruna çatıya çıkan iki genç, tehlikeye aldırış etmeden fotoğraf çekti

11.10.2022 09:15

İstanbu'da bir binanın çatısına çıkan iki genç, adeta ölümle dans ederek fotoğraf çekildi. Gençlerin bu tehlikeli hareketi daha önce çatıda çekim yaparken düşerek hayatını kaybeden Kübra Doğan'ı hatırlatı.

İstanbul Tuzla'da önceki gün öğle saatlerinde iki katlı binanın çatısına çıkan iki genç kız, fotoğraf çekimi yaptı. Düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan gençler, rahat tavırlarla fotoğraf çekti. Sosyal medya hesaplarından ilginç paylaşımlar yapmak amacıyla çatıya çıkan gençler, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ÇATIDA ÇEKİM YAPMAK İSTEYİP HAYATINI KAYBEDEN OLDU

Gençlerin bu tehlikeli fotoğraf çekimi, yaklaşık bir yıl önce Esenyurt'ta kuzenini ziyarete giden 23 yaşındaki Kübra Doğan'ın, sosyal medyada paylaşmak için çatıda video çekerken düşerek hayatını kaybetmesini hatırlattı. Kübra Doğan'ın çatıda oturduğu kısmın çökmesi nedeniyle düşüşü kuzeni tarafından görüntülenmişti.

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İSTANBUL-TUZLA'DA BİNANIN ÇATISINDA TEHLİKELİ FOTOĞRAF ÇEKİMİ İSTANBUL-TUZLA'DA BİNANIN ÇATISINDA TEHLİKELİ FOTOĞRAF ÇEKİMİ Tuzla'da binanın çatısında tehlikeli fotoğraf çekimi Tuzla'da binanın çatısında tehlikeli fotoğraf çekimi
Kaynak: DHA

Yayla Mahallesi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsanbul'da beğeni alma uğruna çatıya çıkan iki genç, tehlikeye aldırış etmeden fotoğraf çekti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsanbul'da beğeni alma uğruna çatıya çıkan iki genç, tehlikeye aldırış etmeden fotoğraf çekti - Son Dakika
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