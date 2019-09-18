İstanbul Tuzla'da deri fabrikasında yangın

İstanbul'un Tuzla ilçesindeki Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesindeki deri fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.



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