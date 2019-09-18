Son Dakika Haberleri: İstanbul Tuzla'da deri fabrikasında yangın
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İstanbul Tuzla'da deri fabrikasında yangın

1 saat önce

İstanbul'un Tuzla ilçesindeki Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesindeki deri fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.

İstanbul Tuzla'da deri fabrikasında yangın, System.String[]

İstanbul'un Tuzla ilçesindeki Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesindeki deri fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.


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İstanbul, Tuzla, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:00 
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