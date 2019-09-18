İstanbul Tuzla'da deri fabrikasında yangın
1 saat önce
İstanbul'un Tuzla ilçesindeki Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesindeki deri fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.
İstanbul'un Tuzla ilçesindeki Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesindeki deri fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.
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Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:00
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