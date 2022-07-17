Son dakika haber: İSTANBUL-TUZLA'DA DRİFT YAPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KAZAYA YOL AÇTI - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: İSTANBUL-TUZLA'DA DRİFT YAPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KAZAYA YOL AÇTI

17.07.2022 12:13

Edinilen son dakika gelişmesine göre TUZLA'da trafikte drift yapmaya çalışan otomobil sürücüsü kazaya yol açtı.

TUZLA'da trafikte drift yapmaya çalışan otomobil sürücüsü kazaya yol açtı. Otoyolda seyir halindeki otomobil, duramayarak yolun ortasında drift yapan otomobile çarptı. O anlar cep telefonu tarafından kaydedildi.

Kaza, gece saatlerinde Tuzla Akfırat mevkiinde meydana geldi. Trafiğe açık alanda drift yapan otomobile, seyir halindeki başka bir otomobil çarptı. Drift yapan otomobile çarpan otomobil, bariyerlere girmekten son anda kurtulurken, içinden inenler "Ne yapıyorsun sen " diyerek tepki gösterdi. Kaza anında da yoldan geçen otomobiller olduğu görüldü. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

YORUMLAR
500
Son dakika haber: Kaza yapan otomobil sürücüsü muhabire saldırdı Son dakika haber: Kaza yapan otomobil sürücüsü muhabire saldırdı Tuzla'da hatalı dönüş yapan sürücü, otomobile çarptı: 3 yaralı Tuzla'da hatalı dönüş yapan sürücü, otomobile çarptı: 3 yaralı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: İSTANBUL-TUZLA'DA DRİFT YAPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KAZAYA YOL AÇTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:50 Motosikletini ayağıyla süren vatandaşı görenler "pes artık" dedi! O anlar kameralara yansıdı
12:42 Fenerbahçe'nin yeni transferi Arao'nun üzerine pano devrildi! Brezilyalı neye uğradığını şaşırdı
12:40 İngiltere'de Afrika Kara Salyangozu paniği! Menenjit bulaştırıp ölümcül olabiliyorlar...
12:37 Dünyanın gözü kulağı bu üçlü zirvede! Türkiye, İran ve Rusya'nın gerçekleştireceği zirvede ana gündem maddesi Suriye
12:28 Barcelona'da Xavi krizi! Son 5 yılda İran'ı ziyaret ettiği için ABD'ye alınmadı
11:43 Galatasaray, Benfica'dan Seferovic'i kadrosuna kattı! 15 maçta forma giyerse bonservisi de alınacak
11:41 Konyaspor'dan forvete yıldız takviyesi! Dünyaca ünlü golcü Pato'nun transferinde sona gelindi
11:40 ABD'de korkunç görüntüler! Nehre düşen kadın timsahlar tarafından saniyeler içerisinde parçalandı
11:28 Gelin ve damadın düğündeki erotik dansı ortalğı karıştırdı! O anları gören kaynana adeta yüz felci geçirdi
11:22 Burak Yılmaz'dan Süper Lig yorumu: Fenerbahçe'nin harika bir hocası var, şampiyonluk için ciddi avantajlılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2022 12:55:22. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber: İSTANBUL-TUZLA'DA DRİFT YAPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KAZAYA YOL AÇTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement