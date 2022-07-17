Kaza, gece saatlerinde Tuzla Akfırat mevkiinde meydana geldi. Trafiğe açık alanda drift yapan otomobile, seyir halindeki başka bir otomobil çarptı. Drift yapan otomobile çarpan otomobil, bariyerlere girmekten son anda kurtulurken, içinden inenler "Ne yapıyorsun sen " diyerek tepki gösterdi. Kaza anında da yoldan geçen otomobiller olduğu görüldü. Kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: İSTANBUL-TUZLA'DA DRİFT YAPAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KAZAYA YOL AÇTI - Son Dakika

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