İstanbul- Tuzla'da Gemide Yangın
1 saat önce
İstanbul- TUZLA'DA GEMİDE YANGIN (aktüel ek görüntü)Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - Çağrı ÇALIŞKAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHATuzla'da bir tersanedeki gemide yapılan çalışma sırasında yangın çıktı.
İstanbul- TUZLA'DA GEMİDE YANGIN (aktüel ek görüntü)
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ - Çağrı ÇALIŞKAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA Tuzla
'da bir tersanedeki gemide yapılan çalışma sırasında yangın çıktı. Yangında 8 kişi yaralandı.
Tuzla Tersanesinde bakımı yapılan Hong Kong
bandıralı akaryakıt gemisinde kazan dairesinde yapılan çalışma sırasında yangın çıktı. Yangında 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiyenin çalışması sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:54 Kaynak: DHA
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