İstanbul_tuzla'da Gemide Yangın Yaralılar Var
1 saat önce
Haber-Kamera Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHATuzla'da bir tersanedeki gemide yapılan çalışma sırasında yangın çıktı.
Haber-Kamera Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul
DHA Tuzla
'da bir tersanedeki gemide yapılan çalışma sırasında yangın çıktı. Yangında yaralananlar olduğu belirtilirken olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevkedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:25 Kaynak: DHA
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