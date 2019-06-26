Son Dakika Haberleri: İSTANBUL- TUZLA'DA HALK OTOBÜSÜYLE TIR'IN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA
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İSTANBUL- TUZLA'DA HALK OTOBÜSÜYLE TIR'IN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA

49 dakika önce

TUZLA'DA HALK OTOBÜSÜYLE TIR'IN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA (2) (aktüel)(Tür: İstanbul)

İSTANBUL- TUZLA'DA HALK OTOBÜSÜYLE TIR'IN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA (2) (aktüel)
(Tür: İstanbul)
İSTANBUL- TUZLA'DA HALK OTOBÜSÜYLE TIR'IN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 07:20 Kaynak: DHA
İstanbul, Güncel
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