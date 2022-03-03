İSTANBUL-TUZLA'DA KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEK PROGRAMI - Son Dakika
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İSTANBUL-TUZLA'DA KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEK PROGRAMI

03.03.2022 11:16

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın destekleri ile oluşturulan ve kadın istihdamına katkı sağlayan Tuzla Belediyesi Kadın Girişimciler Kulübü üyesi 150 kadın girişimci bir araya geldi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın destekleri ile oluşturulan ve kadın istihdamına katkı sağlayan Tuzla Belediyesi Kadın Girişimciler Kulübü üyesi 150 kadın girişimci bir araya geldi. Kadın girişimciler, Tuzla Belediyesi'nin organizasyonunda alanında uzman isimler ile buluşarak girişimcilik üzerine sorularına cevap aradılar.

Programa katılan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,? Fikrim var diyen hanımefendilere ne yapabilirizin hesabını yapıyoruz. Gerek kamu yönetimi açısından gerekse toplumsal dinamikler açısından nasıl destek olabiliriz, maddi manevi nasıl destek olabilirizin hesabını yapıyoruz? dedi.

Tuzla Belediyesi Kadın Girişimciler Kulübü üyesi 150 kadın girişimci, kahvaltı programında bir araya geldi. Tuzla Belediyesi tarafından Ayyıldız Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kahvaltı programına Pendik Kaymakamı Dr. Hülya Kaya, Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Gönüllülerinden Dr. Fatma Yazıcı ve kadın girişimciler katıldı. Kahvaltı programının ardından kadın girişimciler, SGK, İŞKUR, KOSGEB, Tuzla Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Tuzla Vergi Dairesi, Tuzla İlçe Tarım Müdürlüğü, Tuzla Kent Konseyi, Tuzla Halk Eğitim Müdürlüğü, Tuzla Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü uzmanları ile görüşerek girişimcilik hakkındaki sorularını uzmanlara ilettiler.

'BENİM FİKRİM VAR DİYEN HANIMEFENDİLERE NE YAPABİLİRİZİN HESABINI YAPIYORUZ'

Programda konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 'Kadın Koordinasyon Merkezi ile Tuzla'mızda 300-400'e yakın kadın girişimci ile beraber çalışmalar yaparak örnek olması için de gayretler sarf ediyoruz. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Girişimcilik Haftası'nda bir araya geldik. Aslında bizler 365 gün bir arada olmamız gerekiyor. 365 gün birlikte çok şey yapmamı gerekli. Bazı atıl kalmış işleri de ortaya koymamız gerekiyor. Çünkü, pozitif ayrımcılık ile elimizde olan imkanlarla destek olmamız gerekiyor. Kadın girişimcilerde şöyle bir durum vardır. Bir fikrim var ne yapacağım diye ortada olan hanımefendiler var. Fikrim var diyen hanımefendilere ne yapabilirizin hesabını yapıyoruz. Gerek kamu yönetimi açısından gerekse toplumsal dinamikler açısından nasıl destek olabiliriz, maddi manevi nasıl destek olabilirizin hesabını yapıyoruz' dedi.

'İŞ BİRLİĞİ YAPMAMIZ GEREKEN KONULARDA BİZ HAZIRLIKLIYIZ'

Başkan Yazıcı, 'Bir diğer husus ise, elimde bir şeyler var, bir kurumsal kimlik katmadan üretiyorum, ne yapabilirim diyen hanımefendiler var. Onlar için ne yapabilirizin hesabını yapıyoruz. Bir de kurumsallaşmış, kendi şirketini kurmuş, bununla beraber ticaret yapmaya çalışan hanımefendiler var. Dolayısıyla biz tüm girişimciler ile hanımefendileri bu üç başlıkta topladığımızda yapabileceğimiz şeyler de bellidir. İş birliği yapmamız gereken konular belli. Biz bu konuda hazırlıklıyız. İnşallah sizlerle birlikte bunu nasıl geliştiririz, daha nasıl iyi yapabiliriz, bizim kör noktalarımız mutlaka olacaktır. Biz Kent Konseyi, STK'ların kadın kolları, kadın ile ilgili tüm kuruluşlar, Gönül Elleri Çarşımız ile iş birliği yaparak geliştirmemiz gereken konuları tespit ederek, ona göre geliştiriyoruz. Bunu hep birlikte başarabiliriz. Hiçbir iş tek başına başarılamaz. Özellikle toplumsal işleri kamu otoritesi ile yapmak mümkün değildir. Benim fikrim var diyene sadece bu konularda değil, oluşturduğumuz Teknoloji Merkezi'nde de destekler vereceğiz. TEKMER-Belediye-KOSGEB iş birliği ile yapılan bir çalışma. Dolayısıyla böyle bir çalışmada benim fikrim var diyenlerin fikirlerini gerek start-up oluşturmak olsun, gerek kuluçka merkezinde bir melek yatırımcı buluncaya kadar bütün serüvenlerde yanınızda olabilecek tüm argümanlara sahibiz. İmkanları olan bir belediyeyiz' dedi.

'HİÇBİR ZAMAN KADINLAR BU AKDAR DESTEK GÖRMEMİŞTİR'

Pendik Kaymakamı Dr. Hülya Kaya,? Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Kadınlar olarak başarabileceğimizin inancında olduğumuz ve doruğunda olduğumuz bir noktadayız. Hiçbir zaman kadınlar bu kadar destek görmemiştir. Bu kadar yapabileceğine dahil inancını yüksek tutmamıştı. Görüyorum ki burada bunu yapabileceğine inancı olan genç dinamik heyecanlı bir grup görüyorum. Bundan dolayı sizleri tebrik ediyorum? dedi. Tuzla Kaymakamı Ali Akça,? Ekonomik hayattaki başarı sadece erkeğin gayreti ile olmaz. Ekonomik hayattaki başarı aynı zamanda toplumun yarısını oluşturan siz saygı değer hanımefendilerin de 'Biz de varız' demesi ile oluşur. Bu aynı zamanda toplumumuzun sürdürebilir olması için bir zorunluluktur? diye konuştu.

İSTANBUL-TUZLA'DA KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEK PROGRAMI
İSTANBUL-TUZLA'DA KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEK PROGRAMI
İSTANBUL-TUZLA'DA KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEK PROGRAMI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-TUZLA'DA KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEK PROGRAMI - Son Dakika


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