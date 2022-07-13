Son dakika haberleri! İSTANBUL-TUZLA'DA KAUÇUK FABRİKASINDA YANGIN - Son Dakika
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Son dakika haberleri! İSTANBUL-TUZLA'DA KAUÇUK FABRİKASINDA YANGIN

13.07.2022 14:17

Son dakika gündem haberi: TUZLA'da kauçuk ürünleri üretilen iki katlı fabrikanın bodrum katında yangın çıktı.

TUZLA'da kauçuk ürünleri üretilen iki katlı fabrikanın bodrum katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Can kaybı ve yaralanan olmazken, fabrikada hasar oluştu.

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi Güderi Caddesi üzerinde bulunan iki katlı kauçuk ürünleri üretimi yapan plastik fabrikasının bodrum katında, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, dumanları fark eden işçiler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın da can kaybı ve yaralanan olmazken, fabrikada hasar oluştu.

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Son dakika haberi! Tuzla'da kauçuk fabrikasında çıkan yangın söndürüldü Son dakika haberi! Tuzla'da kauçuk fabrikasında çıkan yangın söndürüldü Son dakika haber! Tuzla'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü Son dakika haber! Tuzla'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! İSTANBUL-TUZLA'DA KAUÇUK FABRİKASINDA YANGIN - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! İSTANBUL-TUZLA'DA KAUÇUK FABRİKASINDA YANGIN - Son Dakika
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