Son Dakika Haberleri: İstanbul- Tuzla'da Koku Paniğinin Yaşandığı Mahallenin Havadan Görüntüleri

İstanbul- Tuzla'da Koku Paniğinin Yaşandığı Mahallenin Havadan Görüntüleri

1 saat önce

İstanbul- (Ek görüntüler) TUZLA'DA KOKU PANİĞİNİN YAŞANDIĞI MAHALLENİN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ(Tür: İstanbul)

İstanbul- (Ek görüntüler) TUZLA'DA KOKU PANİĞİNİN YAŞANDIĞI MAHALLENİN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:53 Kaynak: DHA

İstanbul, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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