İstanbul - Tuzla'da "Koku" Soruşturması: Afad Vidanjörden Örnekler Aldı

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHATuzla'da paniğe neden olan kokuyla ilgili yürütülen soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Çağrı ÇALIŞKAN - İstanbul DHA



Tuzla'da paniğe neden olan kokuyla ilgili yürütülen soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı.



Tuzla İçmeler Mahallesi'nde yayılan koku nedeniyle inceleme başlatılmıştı. Kimyasal madde kokusundan etkilendiği belirtilen 2 çocuk tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Paniğe neden olan kokuyla ilgili bir vidanjör sürücüsü C.A. gözaltına alındı. Vidanjör ise Orhanlı Polis Merkezi önüne çekildi. Vidanjörden sabah saatlerinde örnekler alındı. Öğlen ise AFAD ekipleri gelerek vidanjörden örnekler aldı.



Olayla soruşturma sürüyor.



Görüntü dökümü:



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EK GÖRÜNTÜ



-AFAD'ın vidanjörden örnek alması



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-Vidanjörün görüntüsü



-Delil alınması



-Dün çekilen görüntüler

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