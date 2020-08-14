İSTANBUL Tuzla'da kurulan Güneş Enerji Santrali 25 bin ağacın kesilmesini önlüyor - Son Dakika

İSTANBUL Tuzla'da kurulan Güneş Enerji Santrali 25 bin ağacın kesilmesini önlüyor

Tuzla'da kurulan Güneş Enerji Santrali 25 bin ağacın kesilmesini önlüyorİSTANBUL, (DHA) ? TUZLA'da yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda kurulu olan güneş enerji santrali, İstanbul'da kamu alanındaki en büyük güneş enerji santrali unvanını taşıyor.

Tuzla'da kurulan Güneş Enerji Santrali 25 bin ağacın kesilmesini önlüyor

İSTANBUL, (DHA) ? TUZLA'da yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda kurulu olan güneş enerji santrali, İstanbul'da kamu alanındaki en büyük güneş enerji santrali unvanını taşıyor. Santral, hizmete girmesiyle birlikte yaklaşık 300 ton karbondioksit salınımını engelleyerek 25 bin ağacın da yok olmasının önüne geçti.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte güneş enerji santralleri de yaygınlaşmaya başladı. Tuzla Belediyesi, kendi bünyesinde bulunan Şelale Park'a kurmuş olduğu Güneş Enerji Santrali (GES), 4 bin 200 metrekarelik alanda Tuzla ve İstanbullular'a hizmet ediyor. Santralde 367 kilowattlık elektrik enerjisi üretiliyor. Hizmete girdiği 3 yılda yatırım bedelini karşılayan santral, İstanbul'da kamu alanındaki en büyük güneş enerji santrali unvanını taşıyor. Santralin hizmete girmesiyle birlikte her yıl 274 ton karbondioksit salınımının engellenmesinin yanı sıra her yıl 25 bin ağacın yok olmasının önüne geçti.

BAŞKAN YAZICI: 'ENERJİ KAYNAKLARINI DAHA ETKİN ŞEKİLDE KULLANACAĞIZ'

Tuzla belediyesi olarak çevreci birçok projeyi gerçekleştirdiklerini belirten Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 'Şelale Park'a kurduğumuz Güneş Enerjisi Santrali, Tuzla Belediyesi'nin gelecek için yaptığı en önemli çevre ve enerji yatırımlarından birisi oldu. Artık akıllı enerji yönetimi ve çevreye duyarlı alternatif enerji kaynaklarına yönelerek, kendini idame ettiren şehirler, projeler ve hizmetler sunmamız hayati önem taşıyor. Tuzla Belediyesi olarak Şelale Park'ta yaptığımız 4 bin 200 metrekarelik güneş panellerimizle çevreye zarar vermeyen enerjimizi üretiyoruz. Parkımız 367 kilowattlık enerji üretimiyle beraber kendi enerjisini sağlayan dolayısıyla karbon nötr bir parktır. Geleceğin dünyasında en önemli konulardan birinin enerji olacağı bir dönemde, kendi enerjisini üreten bir ülke olmak adına her türlü enerji kaynaklarının mutlaka değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Küresel ısınmanın etkilerinin yaşanmaya başladığı günümüz dünyasında doğal kaynaklarımızı koruyarak enerji tasarrufu yapmaktan başka bir çıkışımız olduğunu düşünmüyoruz. Enerji kaynaklarının daha etkin bir şekilde kullanılması hedefiyle söz konusu projelerin devamlarını getireceğiz. İlerleyen yıllarda Tuzla'daki GES'lerin sayısını arttırmayı hedefliyoruz' diye konuştu.

'GERİ DÖNÜŞÜMDEN ENERJİ ELDE EDİYORUZ'

Başkan Yazıcı, dünyada alternatif enerji kaynakları arayışına girildiğine ve bu alana ciddi yatırımlar yapıldığına dikkat çekerek, 'Karbon ayak izimizi düşürecek, temiz ve sürdürülebilir enerji kullanılması konusunda proje ve yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Tuzla Belediyesi olarak geri dönüşümden enerji elde etmeye ciddi önem veriyoruz. Sanayi bölgesinde yer alan bir belediye oluşumuzu bir avantaya çevirdik. İlçemizde oluşan atıklardan enerji üretmenin yanı sıra atmosfere salınan ısıyı da seralarda kullanarak, bizi tam olarak sıfır atığa götürecek olan yöntem ve metotları uygulamaya çalışıyoruz. Akıllı enerji konusu özellikle sanayi bölgesinde olan Tuzlamız için çok önemli bir konu olmasından kaynaklı bu alanda yatırım yapmaya devam edeceğiz' şeklinde konuştu.

'DÜNYAYI YAŞANABİLİR KILMAK İÇİN ÇALIŞMALIYIZ'

Karbon ayak izleri ve ikinci ayak izleri açısından toplum olarak pek çok noktaya dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Yazıcı, 'Ulaşımda kullandığımız bir aracın elektrikli olması, toplu taşıma aracı kullanma yerine bisiklet kullanmayı yaygınlaştırmak, özellikle kısa mesafelerde yürümeye özen göstermek çok büyük önem taşıyor. Bunun yanı sıra kullandığımız malzemelere de dikkat etmemiz gerekiyor. Mümkün mertebe alüminyum folyo değil de camdan veya mukavvadan ürünler tercih etmeliyiz. Yumurta alırken bile mukavva kutusuna dikkat etmemiz karbon ayak izleri ve ikinci ayak izi açısından önem taşıyor. Uzak memleketlerden malzeme almamaya da özen göstermeliyiz. Burada sıralayabileceğimiz daha pek çok dikkat etmemiz gereken hususlar var. Yeni nesil dünyamızı yaşanabilir kılmak için karbon emisyonu konusunda daha duyarlı davranmalıyız. Belediye olarak bu konuyu ciddi anlamda önemsiyoruz. Bu alanda pek çok çalışmamız var. Karbon nötr bir dünya elde edebilmek için hep beraber el ele vermeliyiz' dedi.

İSTANBUL Tuzla'da kurulan Güneş Enerji Santrali 25 bin ağacın kesilmesini önlüyor

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 15:28

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL Tuzla'da kurulan Güneş Enerji Santrali 25 bin ağacın kesilmesini önlüyor - Son Dakika
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