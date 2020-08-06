İSTANBUL Tuzla'da 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganıyla denetlemeler gerçekleştirildi - Son Dakika

Tuzla'da 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganıyla denetlemeler gerçekleştirildi

İSTANBUL, (DHA) ? 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganıyla tüm yurtta eş zamanlı yapılan ve gün boyu sürecek denetimlere iştirak eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve Tuzla Kaymakamı Ali Akça çalışmaları yerinde takip ettiler.

Ülke genelinde yapılan denetimler ile eş zamanlı başlatılan uygulama ile, pazar yerleri, iş yerleri, toplu taşıma araçları ve kamuya açık ortak kullanım alanlarında kontroller yapıldı.Maske, mesafe ve hijyen kuralları ile ateş ölçümü gibi uygulamaların da denetlendiği uygulamada vatandaş ve esnaf bilgilendirilirken, maske dağıtımı da gerçekleştirildi.

Semt pazarında gerçekleşen denetimlerden sonra konuşan Tuzla Kaymakamı Ali Akça, '2020 yılının başlarından itibaren dünya COVID -19 diye adlandırılan bir pandemi sürecine girdi ve Mart ayından itibaren de ülkemizde korona diye adlandırılan virüs etkisini gösterdi. Gerçekten gerek hükümetimiz gerek devletimiz bu konuda bütün kurumlarıyla çok ciddi mücadele içerisinde oldu. İnsanlarımıza yönelik zaman zaman sokağa çıkma yasakları oldu, zaman zaman seyahat kısıtlamaları oldu." dedi ve ekledi: "Ancak bu pandemi sürecindeki mücadele çok zor olmakla birlikte, ülkemiz açısında çok değerli bir yönetim tarzıyla beraber kontrol altına alındı.

Fakat son zamanlarda vaka sayılarında artış var. Bu konuda vatandaşlarımıza hem bir hatırlatmak hem denetim yapmak için belediye başkanımızla ve emniyetimizle beraber ilçemizin en kalabalık olduğunu değerlendirdiğimiz bir semt pazarındayız. Çok şükür gördüğümüz manzara güzel, sadece iki minik hanımefendinin maskesiz olduğunu gördük. Maske kurallarına ilçemizde riayet ediliyor, ilçemiz Tuzla'daki virüsten kaynaklı olumsuzlukları sıfırlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz?

Denetimlere katılan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 'Pandemi sürecinde aslında kontrollü serbestlik olan bir döneme girmiştik ama bazı kontrolsüzlüklerin veya bazı aşırılıkların olduğu görülünce bu denetimler gerekli görüldü. Biz de ilçemizde şimdi pazar yeri, işyeri ve bazı dükkanları ziyaret ederek bu denetimleri yaparak ilçemizin tamamında kontrollü serbestliği çok büyük serbestlik gibi algılayan vatandaşımıza hem bireysel olarak maske, mesafe ve musluk temizliğe dikkat ederken aynı zamanda toplumsal kalabalıkların olduğu yerlerde çok daha dikkat etmeli, mecbur kalmadıkça mümkünse de girmemesi gereklidir diye düşünüyorum. İnşallah en güzel şekilde atlatmayı diliyorum' diye konuştu.

Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı ilçe genelinde gün boyunca devam edecek denetim ve kontrollerin saat 24.00'te sona ereceği belirtildi.