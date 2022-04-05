İSTANBUL-TUZLA'DA VALİZLERE DOLDURULAN 190 KİLOGRAM HİNT KENEVİRİ YAKALANDI - Son Dakika
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İSTANBUL-TUZLA'DA VALİZLERE DOLDURULAN 190 KİLOGRAM HİNT KENEVİRİ YAKALANDI

05.04.2022 11:06
İSTANBUL-TUZLA'DA VALİZLERE DOLDURULAN 190 KİLOGRAM HİNT KENEVİRİ YAKALANDI

TUZLA'da şüphelenilen aracı takibe alan polis ekipleri valizlere doldurulan 190 kilogram Hint keneviri ele geçirdi.

TUZLA'da şüphelenilen aracı takibe alan polis ekipleri valizlere doldurulan 190 kilogram Hint keneviri ele geçirdi. Bir kişi gözaltına alındığı operasyon kameraya yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 Mart Salı günü Tuzla'da uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirledi. Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliyi minibüsle ilerlerken takibe alan polis ekipleri operasyon düzenledi. Minibüs durdurularak sürücüsü gözaltına alındı. Minibüste yapılan aramalarda valizlere doldurulan 190 kilogram 600 gram Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

İSTANBUL-TUZLA'DA VALİZLERE DOLDURULAN 190 KİLOGRAM HİNT KENEVİRİ YAKALANDI
İSTANBUL-TUZLA'DA VALİZLERE DOLDURULAN 190 KİLOGRAM HİNT KENEVİRİ YAKALANDI
İSTANBUL-TUZLA'DA VALİZLERE DOLDURULAN 190 KİLOGRAM HİNT KENEVİRİ YAKALANDI

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İstanbul'da minibüste 190 kilogram Hint keneviri ele geçirildi İstanbul'da minibüste 190 kilogram Hint keneviri ele geçirildi Konya'da toplamda 190 yıl hapis cezası bulunan 11 kişi yakalandı Konya'da toplamda 190 yıl hapis cezası bulunan 11 kişi yakalandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-TUZLA'DA VALİZLERE DOLDURULAN 190 KİLOGRAM HİNT KENEVİRİ YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL-TUZLA'DA VALİZLERE DOLDURULAN 190 KİLOGRAM HİNT KENEVİRİ YAKALANDI - Son Dakika
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