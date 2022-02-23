TUZLA'DA YANAN İPLİK FABRİKASINDAKİ HASAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
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TUZLA'DA YANAN İPLİK FABRİKASINDAKİ HASAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

23.02.2022 09:35

? TUZLA'da dün akşam saatlerinde iplik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından tamamen söndürüldü.

? TUZLA'da dün akşam saatlerinde iplik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından tamamen söndürüldü. İplik fabrikasında ve bitişiğinde bulunan karton deposunda oluşan hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı.

Tuzla, Aydınlı Mahallesi Sahil Yolu Bulvarı üzerinde bulunan iplik fabrikasında dün saat 23.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıkmış, yangın fabrikanın bitişiğinde bulunan depolara da sıçramıştı. Çevre ilçelerden ve Avrupa yakasından gelen itfaiye ekipleri yangına köpüklü su ve merdivenle müdahale etmişti. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangın, ekiplerin yaklaşık 10 saat süren çalışmalarının ardından tamamen söndürülerek kontrol altına alındı. İplik fabrikasında ve bitişiğinde bulunan karton deposunda oluşan hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı.

TUZLA'DA YANAN İPLİK FABRİKASINDAKİ HASAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
TUZLA'DA YANAN İPLİK FABRİKASINDAKİ HASAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
TUZLA'DA YANAN İPLİK FABRİKASINDAKİ HASAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
TUZLA'DA YANAN İPLİK FABRİKASINDAKİ HASAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
TUZLA'DA YANAN İPLİK FABRİKASINDAKİ HASAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
TUZLA'DA YANAN İPLİK FABRİKASINDAKİ HASAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
TUZLA'DA YANAN İPLİK FABRİKASINDAKİ HASAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
TUZLA'DA YANAN İPLİK FABRİKASINDAKİ HASAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI
TUZLA'DA YANAN İPLİK FABRİKASINDAKİ HASAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

YORUMLAR
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Yangının fabrikada bıraktığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı Yangının fabrikada bıraktığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı Alevlere teslim olan fabrika havadan görüntülendi Alevlere teslim olan fabrika havadan görüntülendi

İtfaiye, Yangın, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TUZLA'DA YANAN İPLİK FABRİKASINDAKİ HASAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika


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