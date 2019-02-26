Son Dakika Haberleri: İstanbul- Tuzla'da Yoğun Koku Paniği

İstanbul- Tuzla'da Yoğun Koku Paniği

1 saat önce

İstanbul- TUZLA'DA YOĞUN KOKU PANİĞİ (4) (gündüz görüntüsü)Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL,(DHA)Tuzla'da, İçmeler Mahallesi Tuzla Devlet Hastanesi civarında kaynağı henüz belirlenemeyen yoğun koku paniğe yol açtı.

İstanbul- TUZLA'DA YOĞUN KOKU PANİĞİ (4) (gündüz görüntüsü)

Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN/ İSTANBUL,(DHA)

Tuzla'da, İçmeler Mahallesi Tuzla Devlet Hastanesi civarında kaynağı henüz belirlenemeyen yoğun koku paniğe yol açtı. Kokuyla ilgili olarak ihbar üzerine olay yerine İGDAŞ, itfaiye, zabıta ve polis ekipleri sevk edildi. Bazı cihazlarla rögarlarda ve değişik noktalardan ölçümler yapıldı. Ekiplerin söz konusu kokunun kaynağına ilişkin çalışmaları sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 08:58 Kaynak: DHA

DHA, Tuzla, İstanbul, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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