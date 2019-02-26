İstanbul- Tuzla'da Yoğun Koku Paniği
1 saat önce
İstanbul- TUZLA'DA YOĞUN KOKU PANİĞİ (4) (gündüz görüntüsü)Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL,(DHA)Tuzla'da, İçmeler Mahallesi Tuzla Devlet Hastanesi civarında kaynağı henüz belirlenemeyen yoğun koku paniğe yol açtı.
İstanbul- TUZLA'DA YOĞUN KOKU PANİĞİ (4) (gündüz görüntüsü)
Haber-Kamera: Yılmaz BEZGİN/ İSTANBUL,(DHA
) Tuzla
'da, İçmeler
Mahallesi Tuzla Devlet Hastanesi
civarında kaynağı henüz belirlenemeyen yoğun koku paniğe yol açtı. Kokuyla ilgili olarak ihbar üzerine olay yerine İGDAŞ, itfaiye, zabıta ve polis ekipleri sevk edildi. Bazı cihazlarla rögarlarda ve değişik noktalardan ölçümler yapıldı. Ekiplerin söz konusu kokunun kaynağına ilişkin çalışmaları sürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 08:58 Kaynak: DHA
Adaya Göre Parti Değiştiren Seçmen, İzleyenleri Kırıp Geçirdi
İstanbul Havalimanının Taşınma Tarihi Belli Oldu
CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'ndan Şişli'de Greve Giden Temizlik İşçilerine Çağrı
Tuzla'da Kimyasal Koku Vatandaşları Sokağa Döktü