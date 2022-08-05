Tuzla'da duvara çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Tuzla'da duvara çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

05.08.2022 14:27
Tuzla'da duvara çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

İstanbul Tuzla'da yol kenarındaki duvara çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

İstanbul Tuzla'da yol kenarındaki duvara çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Aydınlı Yolu Caddesi'nda seyir halindeki A.U. idaresinde 41 GH 795 plakalı otomobil, yol kenarındaki duvara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri, hafif yaralanan sürücüye kaza yerinde müdahalede bulundu.

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Kaynak: AA

İstanbul, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tuzla'da duvara çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tuzla'da duvara çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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