Son Dakika Haberleri: İSTANBUL - TUZLA'DAKİ FECİ KAZA KAMERADA
Son Dakika Güncel Haber

İSTANBUL - TUZLA'DAKİ FECİ KAZA KAMERADA

5 dakika önce

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ- İSTANBUL DHA - D-100 Karayolu Tuzla mevkii'nde 2 kişinin yaralandığı feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktıKaza, 29 Haziran'da saat 18.30 sıralarında D-100 Karayolu Tuzla Köprüsü mevkiinde meydana geldi.

İSTANBUL - TUZLA'DAKİ FECİ KAZA KAMERADA, System.String[]


Haber-Kamera: Murat KORKMAZ- İSTANBUL DHA  - D-100 Karayolu Tuzla mevkii'nde 2 kişinin yaralandığı feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
Kaza, 29 Haziran'da saat 18.30 sıralarında D-100 Karayolu Tuzla Köprüsü mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Gebze istikametine ilerleyen 41 UZ 820 Plakalı otomobilin sürücü Fatih Turan direksiyon hakimiyetini kaybedince otomobil önce bariyerlere çarpıp ardından takla attı. İhbar üzerine İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan Akın Irmak ve diğer yaralı Fatih Turan itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. D-100 karayolunda da kaza nedeniyle yoğun trafik oluştu. Kısa süreli kapanan yol, otomobilin yoldan çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. 

Görüntü Dökümü:
--------
-Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri
-Kazayla ilgili olay günü çekilen görüntülen


 


Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:19 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Freni boşalan kamyonetin, otomobile ve yayalara çarptığı anlar kameraya yansıdı Avcılar'da yakıt tankeri devrildi! Topkapı istikameti ulaşıma kapandı Nurgül Yeşilçay'ın Gülperi'den sonraki projesi belli oldu! Otomobil üst geçitten alt yola düştü: 1 ölü, 2 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 12:24:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İSTANBUL - TUZLA'DAKİ FECİ KAZA KAMERADA
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]