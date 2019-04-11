İstanbul Tydd Başkanı Narin: Turizmde Dönüşümle 100 Milyon Turiste Ulaşılabilir
1 saat önce
Tydd Başkanı Narin: Turizmde dönüşümle 100 milyon turiste ulaşılabilir(Tür: İstanbul)
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 07:29 Kaynak: DHA
Tydd Başkanı Narin: Turizmde dönüşümle 100 milyon turiste ulaşılabilir
(Tür: İstanbul
)
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