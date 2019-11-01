Son Dakika Haberleri: İstanbul'u 9 ayda 11 milyon 342 bin 822 turist ziyaret etti
Son Dakika Güncel İstanbul'u 9 ayda 11 milyon 342 bin 822 turist ziyaret etti

İstanbul'u 9 ayda 11 milyon 342 bin 822 turist ziyaret etti

7 saat önce

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 9 ayda kente gelen turist sayısının önceki yıla oranla yüzde 12 artış göstererek 11 milyon 342 bin 822'ye ulaştığını bildirdi.

İstanbul'u 9 ayda 11 milyon 342 bin 822 turist ziyaret etti, System.String[]

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 9 ayda kente gelen turist sayısının önceki yıla oranla yüzde 12 artış göstererek 11 milyon 342 bin 822'ye ulaştığını bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul kendi rekorunu kırmaya devam ederek turizmde 2023 hedeflerine adım adım yaklaşıyor." ifadesini kullandı.

İstanbul'a gelen turist sayısının önceki yıla oranla yüzde 12 artarak 11 milyon 342 bin 822'ye ulaştığını belirten Yerlikaya, "Bu başarı hepimizin, tebrikler İstanbul." değerlendirmesini yaptı.

Yerlikaya, infografiklerle hazırlanan "İstanbul Turizm İstatistikleri Raporu 2019 İlk 9 Ay" başlıklı bir video da paylaştı.

En fazla turist Almanya'dan

Videodaki verilere göre, İstanbul'a en fazla turistin Almanya'dan (858 bin 128) geldiği belirtildi.

Bu ülkeyi sırasıyla İran (687 bin 550), Irak (545 bin 905), Rusya (512 bin 318), Fransa (387 bin 763), Suudi Arabistan, (385 bin 13), İngiltere (367 bin 96), Amerika Birleşik Devletleri (358 bin 765), Çin (300 bin 603), Kuveyt (279 bin 81), Ürdün (262 bin 532), Ukrayna (250 bin 543), Hollanda (227 bin 187), İsrail (222 bin 831) ve Türkmenistan (216 bin 322) takip ederken diğer ülkelerden ise 5 milyon 481 bin 185 kişi İstanbul'u ziyaret etti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 07:36 Kaynak: AA
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