İstanbul'u Aybar vurdu: Araçlar kaza yaptı - Son Dakika
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İstanbul'u Aybar vurdu: Araçlar kaza yaptı

13.03.2022 13:54
İstanbul'u Aybar vurdu: Araçlar kaza yaptı

Ataşehir'de etkili olan kar yağışı sonrası iki araç kaygan zeminde kaza yaparken, bir başka araç sürücüsü ise otomobiliyle drift attı.

Ataşehir'de etkili olan kar yağışı sonrası iki araç kaygan zeminde kaza yaparken, bir başka araç sürücüsü ise otomobiliyle drift attı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan Aybar kar fırtınası sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü. Yoğun kar yağışı sonrası araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekerken D-100 karayolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Ataşehir'de ise iki araç kaygan zeminde kaza yaparken, bir başka araç sürücüsü ise otomobiliyle yoğun kar yağışı altında aracıyla drift attı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

İstanbul'u Aybar vurdu: Araçlar kaza yaptı
İstanbul'u Aybar vurdu: Araçlar kaza yaptı
İstanbul'u Aybar vurdu: Araçlar kaza yaptı

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Ataşehir, İstanbul, Tragger, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'u Aybar vurdu: Araçlar kaza yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'u Aybar vurdu: Araçlar kaza yaptı - Son Dakika
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