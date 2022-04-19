İstanbul'u destekleyen baraj taştı, limanda balıkçı barınakları ve tekneler zarar gördü - Son Dakika
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İstanbul'u destekleyen baraj taştı, limanda balıkçı barınakları ve tekneler zarar gördü

19.04.2022 03:42
İstanbul'u destekleyen baraj taştı, limanda balıkçı barınakları ve tekneler zarar gördü

- İstanbul'u destekleyen baraj taştı, limanda balıkçı barınakları ve tekneler zarar gördü Kırklareli'nde İstanbul'a su ihtiyacı karşılayan Kazandere barajı taştı.

- İstanbul'u destekleyen baraj taştı, limanda balıkçı barınakları ve tekneler zarar gördü

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde İstanbul'a su ihtiyacı karşılayan Kazandere barajı taştı.

Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde bulunan ve İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan Kazandere barajı taştı. Kısa sürede tarım arazileri ve Kıyıköy deresine ulaşan taşkın suları daha sonra yaklaşık olarak 8 kilometre uzaklıktaki limana ulaştı. Limanda bulunan balıkçı barınakları sular altında kaldı. Taşkın nedeniyle bazı tekneler yan yattı ve hasar oluştu.

Balıkçı barınaklarına ulaşımın sağlandığı yol kapandı.

Taşkın sularının geldiğini gören Erdinç Abay teknesini kurtarmak için ipleri zorla kestiğini belirterek "Teknem kıyıda bağlıydı. Teknemi taşkın sularından kurtarmak için ipleri kestim. Şuan azaldı su. Çok yoğun sel vardı. Tekne sahipleri dozer ile geldi yoldan. Teknelerin motoruna su girdi ve çoğu teknenin içi su doldu" dedi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiple bölgede çalışma başlattı.

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Kırklareli, İstanbul, Baraj, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'u destekleyen baraj taştı, limanda balıkçı barınakları ve tekneler zarar gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'u destekleyen baraj taştı, limanda balıkçı barınakları ve tekneler zarar gördü - Son Dakika
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