İstanbul'u esir alacak fırtına sınıra dayandı, kar kalınlığı 50 cm'i bulabilir - Son Dakika

İstanbul'da Aybar soğuk hava dalgasının etkisi görülmeye devam ediyor. Çarşamba gününden itibaren İstanbullulara zor anlar yaşatan soğuk hava dalgası ve şiddetli kar yağışı bu akşam etkisini artıracak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu raporuna göre bugün İstanbul genelinde kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Sabah saatlerinde kentte belirli bölgelerde kısa süreli güneş yüzünü gösterirken, kar yağmaya devam etti. Meteoroloji, akşam saatlerinde beklenen gök gürültülü kar sağanakları için ise turuncu kodlu uyarı yaptı.

"4-5 GÜNLÜK ALARMIN EN YOĞUN KAR YAĞIŞINI YAŞAYACAĞIZ"

Sabah saatlerinde Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) açıklamalarda bulunan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bugün bütün bu 4-5 günlük alarmın en yoğun kar yağışını yaşayacağız. Ve bu kar yağışı öğleden sonra İstanbul'da çok etkili olacak. Dolayısıyla çıkılmaması, mecbur kalmadıkça asla araba kullanılmaması, toplu taşıma hizmetimizin yine aynı sıklıkla hem İETT hem metrolarımız, şehir hatlarımız tümüyle hizmetinizde. Bu bakımdan lütfen toplu taşımayı kullanmaya devam ediniz değerli vatandaşlarımız" ifadelerini kullandı.

"KAR KALINLIĞI BAZI YERLERDE 50 SANTİME ÇIKABİLİR"

İmamoğlu kar yağışıyla ilgili uyarılarına şöyle devam etti: Tabii bunun dışında özellikle şu anda kar kalınlığının bugün itibariyle bazı yerlerde 50 santime kadar çıkabileceği yönünde tahminler var. Bazı bölgelerde ise 30 santime kadar. Özellikle havanın soğuk oluşu ve özellikle şehrin hemen hemen tümüne bir kar yağışının beklenmesi, karın daha etkili tutmasına ve şehirde etkili olmasına sebep olacak. Aynı zamanda don ve buzlanma riski de şehrimizi bugün-yarın tehdit edecek ki bunun özellikle sabaha karşı daha etkili olduğunu bütün vatandaşlarımızın bilmesi gerekir. Zira en önemli kararlardan birisi ki perşembe, cuma idari tatil oldu. Okullar tatil oldu. Bu da bizi rahatlattı. Bir önemli karar da daha önce otoyollarda çok sıkıntı yaratan TIR ve ağır vasıtaların geçişinin yasaklanmasıydı. Çok hafiflediğinde acil durumlarda kontrollü geçişler sağlanıyor, ama bugün de bu yoğun kar öncesinde bu tedbirin yine en yoğun bir şekilde alınması ve yolların bu anlamda daha tedbirli hale getirileceğini de öngörüyor ilgililer, yetkililer. Bunun yapılması halinde inşallah çok sorunsuz bir hafta sonunu yaşayacağız.

"ARAÇLA TRAFİĞE ÇIKMAYIN"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla vatandaşları bir kez daha uyardı. Paylaşımda, "Bazı bölgelerde kar kalınlığı 50 cm'yi bulacak. Tüm İstanbulluları araçla trafiğe çıkmaması konusunda uyarıyoruz" ifadeleri yer aldı.