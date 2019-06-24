İstanbul'u felç eden kaza!
55 dakika önce
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yakası çıkışında bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:30 Kaynak: İHA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa
yakası çıkışında bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Bir kişinin yaralandığı kaza nedeniyle trafik adeta durma noktasına geldi.
(İHA)
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde otomobil takla attı! Trafik kilitlendi
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