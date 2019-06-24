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İstanbul'u felç eden kaza!

55 dakika önce

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yakası çıkışında bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa yakası çıkışında bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Bir kişinin yaralandığı kaza nedeniyle trafik adeta durma noktasına geldi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:30 Kaynak: İHA
Avrupa, Güncel
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