İstanbul'u Kaplayan Beyaz Örtü Havadan Görüntülendi
2 saat önce
İstanbul'un özellikle Anadolu yakasında etkili olan kar yağışı havadan görüntülendi.
İstanbul
'un özellikle Anadolu yakasında etkili olan kar yağışı havadan görüntülendi. Kar
yağışı yeşil alanları ve evlerin çatılarını beyaz örtüyle kaplarken yollarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un bir çok ilçesinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Özellikle Anadolu yakasında etkisini arttıran kar yağışı Ataşehir
'i beyaz örtüye bürüdü. Yeşil alanlar ve evlerin çatıları beyaza bürünürken oluşan kar manzarası havadan görüntülendi. Yollarda ise herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
(Mustafa Biçer/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:16 Kaynak: İHA
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