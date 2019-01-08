İstanbul'u Kaplayan Beyaz Örtü Havadan Görüntülendi
55 dakika önce
İstanbul'u kaplayan beyaz örtü havadan görüntülendi Kartpostallık görüntüler ortaya çıktıİSTANBUL - İstanbul'da etkili olan kar yağışı Anadolu yakasını beyaza bürüdü.
İstanbul
'u kaplayan beyaz örtü havadan görüntülendi
Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı
İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan kar yağışı Anadolu yakasını beyaza bürüdü. Ortaya çıkan kartpostallık manzara havadan görüntülendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
'nden dün yapılan uyarıların ardından İstanbul'un bir çok ilçesinde gece boyunca kar yağışı etkili oldu. Anadolu yakasında yeşil alanlar ve evlerin çatıları beyaz örtüyle kaplandı. Ortaya çıkan kartpostallık manzara havadan görüntülendi. Kar nedeniyle ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:52 Kaynak: İHA
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