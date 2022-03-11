İSTANBUL'U KAPLAYAN BEYAZ ÖRTÜ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika
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İSTANBUL'U KAPLAYAN BEYAZ ÖRTÜ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

11.03.2022 15:00

İSTANBUL'da etkili olan kar yağışının etkisini arttırmasıyla birlikte şehir beyaza örtüyle kaplandı.

İSTANBUL'da etkili olan kar yağışının etkisini arttırmasıyla birlikte şehir beyaza örtüyle kaplandı. İstanbul'daki yollar sabah saatlerindeki yoğunluğun ardından sessizliğe bürünürken, beyaz örtüyle kaplanan parklarda boş kaldı. Beyaz güzellik havadan görüntülendi.

İstanbul'da kar yağışının etkisini arttırmasıyla birlikte sabah yaşanan ve yüzde 56'ya kadar yükselen trafik öğleden sonra yerini sakinliğe bıraktı. Cuma günleri yoğun trafiğe alışık olan İstanbul trafiğindeki yoğunluk oranı öğlen saatlerinde yüzde 13'e kadar düştü. Kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplanan İstanbul'da güzel manzaralar oluştu. Beyaz örtüyle kaplanan parklar, çocuk parkları ise gün boyu boş kaldı. Yedikule, Topkapı surları, Zeytinburnu sahil parkları ve Eminönü havadan görüntülendi.

İSTANBUL'U KAPLAYAN BEYAZ ÖRTÜ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
İSTANBUL'U KAPLAYAN BEYAZ ÖRTÜ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
İSTANBUL'U KAPLAYAN BEYAZ ÖRTÜ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
İSTANBUL'U KAPLAYAN BEYAZ ÖRTÜ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
İSTANBUL'U KAPLAYAN BEYAZ ÖRTÜ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
İSTANBUL'U KAPLAYAN BEYAZ ÖRTÜ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
İSTANBUL'U KAPLAYAN BEYAZ ÖRTÜ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
İSTANBUL'U KAPLAYAN BEYAZ ÖRTÜ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

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İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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