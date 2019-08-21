Son Dakika Haberleri: İstanbul'u kara bulutlar sardı
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İstanbul'u kara bulutlar sardı

1 saat önce

İstanbul'da bugün yağması beklenen şiddetli yağış öncesinde Anadolu Yakası'nda gökyüzünü kara bulutların sardığı görüldü.

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İstanbul'da bugün yağması beklenen şiddetli yağış öncesinde Anadolu Yakası'nda gökyüzünü kara bulutların sardığı görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da bugün şiddetli yağmur bekleniyor. Yetkililer, sağanak yağmur ile birlikte olası sel baskınları konusunda da vatandaşları uyardı. İstanbul'da gün içerisinde şiddetli yağır beklenirken, Anadolu Yakası'nda gökyüzünü kara bulutların sardığı görüldü. Ayrıca sabah saatlerinden itibaren havanın kapalı olduğu gözlendi. - İSTANBUL
Anadolu Yakası, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:29 Kaynak: İHA
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Meteoroloji'den İstanbul için şiddetli yağış uyarısı
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