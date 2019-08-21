İstanbul'u kara bulutlar sardı
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İstanbul'u kara bulutlar sardıİSTANBUL - İstanbul'da bugün yağması beklenen şiddetli yağış öncesinde Anadolu Yakası'nda gökyüzünü kara bulutların sardığı görüldü.
İstanbul Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:07 Kaynak: İHA
'u kara bulutlar sardı
İSTANBUL - İstanbul'da bugün yağması beklenen şiddetli yağış öncesinde Anadolu Yakası
'nda gökyüzünü kara bulutların sardığı görüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
'nden yapılan açıklamaya göre İstanbul'da bugün şiddetli yağmur bekleniyor. Yetkililer, sağanak yağmur ile birlikte olası sel baskınları konusunda da vatandaşları uyardı. İstanbul'da gün içerisinde şiddetli yağır beklenirken, Anadolu Yakasında gökyüzünü kara bulutların sardığı görüldü. Ayrıca sabah saatlerinden itibaren havanın kapalı olduğu gözlendi.
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