Bilecik-Antalya kara yolunda "tam kapanma" öncesi yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma"yı güneyde geçirmek isteyenler Bilecik-Antalya kara yolunda yoğunluğa neden oldu.
İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeyle, bugün saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs Pazartesi günü 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi özellikle İstanbul'dan yola çıkan vatandaşlar, Sakarya-Bilecik-Kütahya üzerinden Antalya istikametinde yoğunluk oluşturdu.
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi gidecekleri adrese ulaşmak isteyen sürücüler nedeniyle birçok kente ulaşımı sağlayan D-200 kara yolunun Bozüyük çıkışında araç yoğunluğu yaşandı.
Kısıtlama sürecini ve Ramazan Bayramı'nı Antalya'da geçirmek isteyenlerin D-200 kara yolunun Bozüyük geçişinde araçlarıyla oluşturduğu yoğunluk, drone ile havadan görüntülendi.
Trafikteki kalabalık nedeniyle kara yolu üzerinde yer alan dinlenme tesislerinde de yoğunluk oluştu.
Öte yandan kara yolundaki trafik akışında yaşanan aksamalara polis ve jandarma ekiplerince müdahale ediliyor.
Kaynak: AA
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