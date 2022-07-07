Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, İstanbul 'u Karadeniz 'e bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde akıcı araç yoğunluğuna neden oldu.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'u Karadeniz illerine bağlayan D-100'de akıcı bayram trafiği oluştu - Son Dakika

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