İstanbul'u Karadeniz illerine bağlayan D-100'de akıcı bayram trafiği oluştu

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde akıcı araç yoğunluğuna neden oldu.
Bayram tatillerini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşların yolculuğu sürüyor.
Sürücüler, D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi sınırlarından geçen 13 kilometrelik kesiminde akıcı yoğunluğa neden oluyor.
Kontrollerini aralıksız sürdüren Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
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