İstanbul'u Karadeniz illerine bağlayan D-100'de akıcı bayram trafiği oluştu - Son Dakika
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İstanbul'u Karadeniz illerine bağlayan D-100'de akıcı bayram trafiği oluştu

07.07.2022 19:38

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde akıcı araç yoğunluğuna neden oldu.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde akıcı araç yoğunluğuna neden oldu.

Bayram tatillerini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşların yolculuğu sürüyor.

Sürücüler, D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi sınırlarından geçen 13 kilometrelik kesiminde akıcı yoğunluğa neden oluyor.

Kontrollerini aralıksız sürdüren Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'u Karadeniz illerine bağlayan D-100'de akıcı bayram trafiği oluştu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İstanbul'u Karadeniz illerine bağlayan D-100'de akıcı bayram trafiği oluştu - Son Dakika
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