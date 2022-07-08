İstanbul'u Karadeniz illerine bağlayan D-100 kara yolunda bayram yoğunluğu sürüyor - Son Dakika
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İstanbul'u Karadeniz illerine bağlayan D-100 kara yolunda bayram yoğunluğu sürüyor

08.07.2022 19:17

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde araç yoğunluğuna neden oldu.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde araç yoğunluğuna neden oldu.

Bayram tatillerini memleketlerinde geçirmek isteyenlerin yolculuğu arife gününde de sürüyor.

Sürücüler, D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi sınırlarından geçen 13 kilometrelik kesiminde yoğunluk oluşturuyor.

Yoğunluğun gece saatlerine doğru artması bekleniyor.

Kontrollerini aralıksız sürdüren Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'u Karadeniz illerine bağlayan D-100 kara yolunda bayram yoğunluğu sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İstanbul'u Karadeniz illerine bağlayan D-100 kara yolunda bayram yoğunluğu sürüyor - Son Dakika
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