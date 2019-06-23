Son Dakika Haberleri: İstanbul'u kaybeden Binali Yıldırım bundan sonra ne yapacak?
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İstanbul'u kaybeden Binali Yıldırım bundan sonra ne yapacak?

1 saat önce

Yenilenen İstanbul seçimlerini kaybeden AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın bundan sonraki süreçte siyasi hayatına nasıl devam edeceği merak ediliyor.

İstanbul'u kaybeden Binali Yıldırım bundan sonra ne yapacak?, System.String[]
Yenilenen İstanbul seçimlerini kaybeden AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın bundan sonraki süreçte siyasi hayatına nasıl devam edeceği merak ediliyor.

Resmi olmayan sonuçlara göre CHP adayı Ekrem İmamoğlu oyların yüzde 54,03'ünü alarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı.
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İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:38 
İstanbul, AK Parti, Binali Yıldırım, Dünya
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