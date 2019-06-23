İstanbul'u kaybeden Binali Yıldırım bundan sonra ne yapacak?
1 saat önce
Yenilenen İstanbul seçimlerini kaybeden AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın bundan sonraki süreçte siyasi hayatına nasıl devam edeceği merak ediliyor.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:38
Yenilenen İstanbul
seçimlerini kaybeden AK Parti
adayı Binali Yıldırım
'ın bundan sonraki süreçte siyasi hayatına nasıl devam edeceği merak ediliyor.
Resmi olmayan sonuçlara göre CHP adayı Ekrem İmamoğlu
oyların yüzde 54,03'ünü alarak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı.
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