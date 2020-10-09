'İstanbul'u Koşuyorum' Bakırköy etabında 400 İstanbullu yarışacak - Son Dakika

'İstanbul'u Koşuyorum' Bakırköy etabında 400 İstanbullu yarışacak

09.10.2020 13:42
'İstanbul'u Koşuyorum' Bakırköy etabında 400 İstanbullu yarışacak, System.String[]

İstanbul Yarı Maratonu'nda uyguladığı pandemi tedbirleriyle dünyadaki yarışlarda standart belirleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul, 'İstanbul'u Koşuyorum' etkinliklerinin Bakırköy Etabı'nda trafiğe kapalı ve araçsız alanda sporculara yarış imkanı sunacak.

İstanbul Yarı Maratonu'nda uyguladığı pandemi tedbirleriyle dünyadaki yarışlarda standart belirleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul, 'İstanbul'u Koşuyorum' etkinliklerinin Bakırköy Etabı'nda trafiğe kapalı ve araçsız alanda sporculara yarış imkanı sunacak.

Spor İstanbul tarafından düzenlenen 'İstanbul'u Koşuyorum' etkinliklerinin bu yılki ikinci yarışı olan Bakırköy Etabı 11 Ekim Pazar günü, tüm pandemi tedbirleri alınarak 400 İstanbullunun katılımıyla gerçekleştirilecek. Alınan pandemi önlemleri kapsamında; başlangıç noktasında metrekare başına düşen kişi sayısı ile 3'er kişi 5 saniye arayla start alacak. Bekleme alanındaki düzenlemelerle sosyal mesafe kurallarına uygun ortam oluşturularak sporcuların güvenli bir ortamda yarışı tamamlamaları sağlanacak. Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek yarışta sporcular, başlangıç alanına HES kodlarını göstererek girebilecek ve etkinlik alanına girişten itibaren start verilene kadar maske takmaları zorunlu olacak. Yarış esnasında sporcuların maskelerini çıkarmalarına müsaade edilecek ve bitiş noktasına vardıklarında sporculara maske verilecek.

Toplam 4 bin 500 TL ödül dağıtılacak

Elektronik zamanlama çipleri ile yarış derecelerinin ölçüleceği 'İstanbul'u Koşuyorum' Bakırköy etabıng genel klasmanda kadınlar ve erkeklerde birinciye 1000 TL, ikinciye 750 TL ve üçüncüye 500 TL para ödülü verilecek.

10 kilometrelik parkurda koşulacak

Nefes egzersizleri ve ısınma hareketleriyle başlayacak olan etkinlikte sporcular, Kennedy Caddesi üzerindeki Bakırköy İDO İskelesi İspark alanı önünden Zeytiburnu istikametine doğru start alacak. Yarış, Tarhan Kavşağı'ndan geriye dönüş ile Yeşilköy istikametine doğru devam edecek ve Yeşilköy Havuzlu Kavşağı'nda yapılacak ikinci dönüş ile Bakırköy İDO İskelesi İspark park alanı önünde tamamlanacak. 10 kilometrelik parkurda gerçekleştirilecek çipli koşuda dereceye giren koşucuların ödüllendirilmesinin ardından organizasyon sona erecek.

Yıl boyunca devam ediyor

Bu yılki 'İstanbul'u Koşuyorum' serisi, biri özel etap olmak üzere 4 etaptan oluşuyor. 'İstanbul'u Koşuyorum' 5. sezonun ilk yarışı Dünya Kadınlar Günü özel etabı ile mart ayında gerçekleştirilmişti. Bakırköy Etabı sonrası yarışlar, Caddebostan Etabı ve serinin son ayağı olan Üsküdar Etabı ile son bulacak. Bu proje, başta İstanbul Maratonu ve İstanbul Yarı Maratonu olmak üzere; Türkiye'deki yol yarışlarına katılımı teşvik etmek, yol yarışları katılımcılarına alternatif yarışlar düzenlemek, koşuculara seri şeklinde yarışlar sunabilmek, koşmaya yeni başlayanları da kısa mesafeli yarışlara adapte edebilmek amacıyla 2016 yılında hayata geçirildi.

Dereceye giren koşucuların çeşitli hediyelerle ödüllendirildiği koşuların her birinde özel tasarımlı ayrı bir madalya veriliyor. - İSTANBUL

'İstanbul'u Koşuyorum' Bakırköy etabında 400 İstanbullu yarışacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türk Lirası, Bakırköy, İstanbul, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 'İstanbul'u Koşuyorum' Bakırköy etabında 400 İstanbullu yarışacak - Son Dakika Spor

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