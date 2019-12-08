"İstanbul'u Koşuyorum"da Bebek Etabı, sponsorluğunda koşuldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve koşuculara seri yarış imkanı sunan "İstanbul'u Koşuyorum" etkinliklerinin bu yılki yedinci ve son yarışı olan Bebek Etabı, Vodafone'un ana sponsorluğunda koşuldu.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Bebek Parkı'ndan başlayan etkinliğe koşucuların yanı sıra ilk defa patenciler de katıldı.

200 sporcunun katıldığı paten yarışının ardından 10 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen çipli koşuda 16 yaş ve üstü 1000'e yakın sporcu yarıştı. Genel klasmanda kadınlarda Özlem Kaya, erkeklerde Mestan Turhan birinci oldu.

Vodafone'dan geri dönüşümlü çanta hediye

Yarışı tamamlayan herkese Bebek Etabı hatıra madalyası ve sertifikası verilirken, Vodafone da yarış alanında kurduğu standa gelen sporseverlere Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nun tanıtım ve markalama çalışmaları için kullanılan yaklaşık 1 kilometre vinil malzemenin geri dönüşümünden elde edilen çantalardan hediye etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, sporu ve sporcuyu desteklemeye devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Vodafone olarak, halkımızı spora ve sağlıklı yaşama teşvik etmek bizim için önemli. Gerek geniş kitlesel katılımlı gerekse kendi içinde özelleşen etkinliklere verdiğimiz desteklerin, marka farkındalığının ve tüketiciler ile Vodafone markası arasındaki duygusal bağın artırılmasına pozitif katkı sunduğuna, markamıza değer kattığına inanıyoruz. Bu inançla, Vodafone İstanbul Maratonu'na 2012, Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'na ise 2014 yılından bu yana sponsor oluyoruz."

"İstanbul'u Koşuyorum Hazırlık Koşuları"nın da ana sponsoru olduklarını vurgulayan Aksoy, "Bu koşular, Türkiye'deki yol yarışları katılımcı sayılarını artırabilmek, yol yarışları katılımcılarına alternatif yarışlar düzenlemek, koşuculara seri şeklinde yarışlar sunabilmek, koşmaya yeni başlayanları da kısa mesafeli yarışlara adapte edebilmek açısından önem taşıyor. Yılın son yarışı olan Bebek Etabı'nı başarıyla tamamladık. Tüm katılımcıları tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yarışlar 2020 yılında yeniliklerle devam edecek

Verilen bilgiye göre, "İstanbul'u Koşuyorum" serisi, bu yıl 3'ü özel etap olmak üzere toplam 7 etaptan oluştu.

Beyoğlu Kadınlar Günü Özel Etabı ile başlayan koşu serisi; Üsküdar, Caddebostan, Bakırköy, Gazi Koşusu (özel etap), Tarihi Yarımada (özel etap) ve Bebek etaplarıyla yıl boyunca sporseverlere İstanbul'un farklı lokasyonlarında alternatif yarış imkanı sundu.

Seri, 2020 yılında yepyeni lokasyon ve konseptlerle koşuculara yeni deneyimler yaşatacak.