Son Dakika Haberleri: "İstanbul'u Koşuyorum" etkinliğinin Bebek etabı yapıldı
Son Dakika Güncel 'İstanbul'u Koşuyorum' etkinliğinin Bebek etabı yapıldı - Son Dakika

"İstanbul'u Koşuyorum" etkinliğinin Bebek etabı yapıldı

6 saat önce

"İstanbul'u Koşuyorum" etkinliğinin bu yılki son yarışı Bebek etabı yapıldı.

" İstanbul'u Koşuyorum" etkinliğinin bu yılki son yarışı Bebek etabı yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve koşuculara seri yarış imkanı sunan etkinlikte, 10 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen koşuya 16 yaş ve üstü sporcular katıldı.

Bu yıl 6 koşuya ev sahipliği yapan organizasyon, ilk defa patencileri de ağırladı. Paten yarışını diğer koşular takip etti. Yarışmaya ayrıca bisikletliler de iştirak etti.

Bebek Parkı'ndan başlayan yarış, sahil yolunu takip ederek, Baltalimanı ve Emirgan'da devam etti.

Yarışçılar, İstinye dönüşü sahil yolundan geçerek yeniden Bebek Parkı'na geldi.

Etkinliğe çok sayıda sporcu katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Bebek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 11:02 Kaynak: AA
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