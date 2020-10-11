'İstanbul'u koşuyorum' etkinliklerinin Bakırköy etabı tamamlandı - Son Dakika

'İstanbul'u koşuyorum' etkinliklerinin Bakırköy etabı tamamlandı

11.10.2020 16:25
'İstanbul'u koşuyorum' etkinliklerinin Bakırköy etabı tamamlandı, System.String[]

Spor İstanbul'un, 'İstanbul'u Koşuyorum' etkinlikleri kapsamında bu yılki ikinci yarışı olan Bakırköy etabında bugün 400 kişi koştuYeni normal dönemde yüksek hijyen standartlarıyla koşulan İstanbul'u Koşuyorum Bakırköy Etabı'nın startını; Spor İstanbul Genel Müdürü İ.

Spor İstanbul'un, 'İstanbul'u Koşuyorum' etkinlikleri kapsamında bu yılki ikinci yarışı olan Bakırköy etabında bugün 400 kişi koştu

Yeni normal dönemde yüksek hijyen standartlarıyla koşulan İstanbul'u Koşuyorum Bakırköy Etabı'nın startını; Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur ve İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk verdi. 78 gönüllünün de görev aldığı, kontenjan sınırı hızla dolup kapanan ve 10 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen çipli koşuda, Kadınlar Genel Klasman Kategorisi'nde 37: 05 dakikalık derecesiyle Emine Hatun Mechaal bitiş çizgisine ilk ulaşan koşucu oldu. 37: 47 dakikalık derecesi ile Damla Çelik ikincilik kürsüsüne çıkarken, 39: 25 dakikalık derecesi ile Emine Baydili yarışı üçüncü olarak tamamladı.

Erkekler Genel Klasman Kategorisi'nde ise birincilik kürsüsüne 30: 46 dakikayla Hüseyin İbrahim Öztürk çıkarken, 30: 48'lik derecesiyle Murat Emektar ikinci, 31: 02 ile Abdullah Tuğluk üçüncü olarak yarışı tamamladı. Etkinlikte ayrıca Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur da sporcularla birlikte koştu.

Toplam 4.500 TL ödül dağıtıldı

Elektronik zamanlama çipleri ile yarış derecelerinin ölçüldüğü "İstanbul'u Koşuyorum" Bakırköy Etabı'nda, genel klasmanda kadınlar ve erkeklerde 1.'ye 1.000 TL, 2.'ye 750 TL ve 3.'ye 500 TL para ödülü verildi. Ayrıca 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64 kadın ve erkek yaş kategorilerinde ilk 3'e giren sporculara kupa ve özel tasarımlı madalya verildi.

Yıl boyunca devam ediyor

Bu yılki 'İstanbul'u Koşuyorum' serisi, biri özel etap olmak üzere 4 etaptan oluşuyor. "İstanbul'u Koşuyorum" 5. sezonun ilk yarışı Dünya Kadınlar Günü özel etabı ile mart ayında gerçekleştirilmişti. Bakırköy Etabı'nın ardından kayıt kontenjanları şimdiden dolan yarışlar; 25 Ekim Pazar günü Caddebostan Etabı ve serinin son ayağı olan Üsküdar Etabı ile son bulacak. - İSTANBUL

'İstanbul'u koşuyorum' etkinliklerinin Bakırköy etabı tamamlandı
'İstanbul'u koşuyorum' etkinliklerinin Bakırköy etabı tamamlandı
'İstanbul'u koşuyorum' etkinliklerinin Bakırköy etabı tamamlandı
'İstanbul'u koşuyorum' etkinliklerinin Bakırköy etabı tamamlandı
'İstanbul'u koşuyorum' etkinliklerinin Bakırköy etabı tamamlandı
'İstanbul'u koşuyorum' etkinliklerinin Bakırköy etabı tamamlandı
'İstanbul'u koşuyorum' etkinliklerinin Bakırköy etabı tamamlandı
'İstanbul'u koşuyorum' etkinliklerinin Bakırköy etabı tamamlandı
'İstanbul'u koşuyorum' etkinliklerinin Bakırköy etabı tamamlandı
'İstanbul'u koşuyorum' etkinliklerinin Bakırköy etabı tamamlandı
'İstanbul'u koşuyorum' etkinliklerinin Bakırköy etabı tamamlandı
'İstanbul'u koşuyorum' etkinliklerinin Bakırköy etabı tamamlandı
'İstanbul'u koşuyorum' etkinliklerinin Bakırköy etabı tamamlandı
'İstanbul'u koşuyorum' etkinliklerinin Bakırköy etabı tamamlandı
'İstanbul'u koşuyorum' etkinliklerinin Bakırköy etabı tamamlandı
'İstanbul'u koşuyorum' etkinliklerinin Bakırköy etabı tamamlandı
'İstanbul'u koşuyorum' etkinliklerinin Bakırköy etabı tamamlandı
'İstanbul'u koşuyorum' etkinliklerinin Bakırköy etabı tamamlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türk Lirası, Bakırköy, İstanbul, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 'İstanbul'u koşuyorum' etkinliklerinin Bakırköy etabı tamamlandı - Son Dakika Spor

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