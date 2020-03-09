"İstanbul'u Koşuyorum" Kadınlar Günü Etabı, sponsorluğunda koşuldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'İstanbul'u Koşuyorum' Kadınlar Günü Etabı, sponsorluğunda koşuldu - Son Dakika Ekonomi

"İstanbul'u Koşuyorum" Kadınlar Günü Etabı, sponsorluğunda koşuldu

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen "İstanbul'u Koşuyorum" etkinliklerinin bu yılki ilk yarışı olan Kadınlar Günü Etabı, Vodafone'un ana sponsorluğunda koşuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>Spor İstanbul tarafından düzenlenen "İstanbul'u Koşuyorum" etkinliklerinin bu yılki ilk yarışı olan Kadınlar Günü Etabı, Vodafone'un ana sponsorluğunda koşuldu.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, spor yapan kadın sayısını artırmak, kadınları daha görünür kılmak ve kentte iz bıraktıkları noktaları vurgulamak amacıyla koşulan "İstanbul'u Koşuyorum" Kadınlar Günü Etabı'na yaklaşık 1.000 kadın katıldı.

Yarışta Damla Çelik birinci, Gamze Altunbaş ikinci ve Müge Daştan üçüncü oldu.

Vodafone'dan geri dönüşümlü çanta hediye

Yarışı tamamlayan herkese Kadınlar Günü Etabı hatıra madalyası ve sertifikası verildi. Vodafone da yarış alanında kurduğu standa gelen sporseverlere Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nun tanıtım ve markalama çalışmaları için kullanılan yaklaşık 1 kilometre vinil malzemenin geri dönüşümünden elde edilen çantalardan hediye etti.

"Sporda #BenVarım diyen kadınları destekliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone'un ekonomi ve toplum içinde üstlendiği role geniş bir perspektiften baktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Vodafone olarak, yaptığımız her işin bir amaca hizmet etmesi, bir amaca dokunması gerektiğine inanıyoruz. Bu inançla halkımızı spora ve sağlıklı yaşama teşvik etmek bizim için önemli. Vodafone İstanbul Maratonu'na 2012, Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'na ise 2014 yılından bu yana sponsor oluyoruz. Ayrıca, İstanbul'u Koşuyorum Hazırlık Koşuları'nın da ana sponsoruyuz. Bu yılın ilk koşusunun Dünya Kadınlar Günü'nde yapılmış olması açısından ayrıca anlamlı. Toplumda yerleşik olan ve spora da yansıyan cinsiyetçi yapının değişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Toplumun genelinde erkeklere biçilmiş rol tanımlarında kadınların da yerinin olduğuna ve bunun cesaretle ön plana çıkarılması gerektiğine inanıyoruz. Sporda #BenVarım diyen kadınları destekliyoruz. Tüm katılımcıları tebrik ediyoruz."

Öte yandan, "İstanbul'u Koşuyorum" serisi, Caddebostan Etabı, Üsküdar Etabı, Bakırköy Etabı, Tarihi Yarımada Etabı ve Kent Ormanı Etabı Gazi Koşusu ile devam edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Dünya Kadınlar Günü, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:18 Kaynak: AA
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