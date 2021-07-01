"İstanbul'u Koşuyorum Kadınlar Günü Etabını" 3 Temmuz'da gerçekleştirecek - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki SPOR İSTANBUL'un düzenlediği düzenlenen "İstanbul'u Koşuyorum" yarışları, salgın tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından kaldığı yerden devam ediyor. Pandemi nedeniyle ertelenen "İstanbul'u Koşuyorum Kadınlar Günü Etabı" 3 Temmuz Cumartesi günü Kadıköy'de düzenlenecek. Yol yarışları katılımcı sayılarını arttırabilmek, yol yarışları katılımcılarına alternatif ve seri şeklinde yarışlar sunabilmek amacıyla gerçekleştirilen İstanbul'u Koşuyorum serisi bu kez cinsiyet kalıplarını yıkmak isteyenleri buluşturacak.

Birlikte hareket etme duygusunu güçlendiren, ayrımcılığı reddeden spor bu kez cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekmek isteyenleri bir araya getirecek. İstanbul'u Koşuyorum Kadınlar Günü Etabı, spor yapan kadın sayısını artırmak, kadınları daha görünür kılmak amacıyla çok anlamlı bir parkurda koşulacak. Kadıköy'de Tarih Edebiyat Kütüphanesi'nden başlayan 10 km'lik parkur kadınların toplumsal hayatı dönüştürdükleri 8 farklı durağı kapsayacak. Fiziki koşuya, 500 sporcu katılacak.

SANAL KOŞU

İstanbul'u Koşuyorum Kadınlar Günü Etabı'nın sanal koşu etkinliği 1-2-3 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sweaters uygulamasını telefonuna indiren sporcular diledikleri yerde, kendi belirledikleri parkurda 5K ve 10K koşarak İstanbul'u Koşuyorum Kadınlar Günü Etabı'nın heyecanına ortak olacak.

KİT DAĞITIMI

Yarış kiti dağıtımları; 1 Temmuz Perşembe günü saat 10.00 - 17.00 saatleri arasında SPOR İSTANBUL Genel Müdürlüğü'nde, 2 Temmuz Cuma günü saat 10.00 - 19.00 saatleri arasında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi önünde yapılacak.

İSTANBUL'U KOŞUYORUM KADINLAR GÜNÜ ETABI PARKURU

Kadınlar Günü Etabı'nın durakları, kadınların kentte iz bıraktıkları yerlerden seçildi. Seçilen noktalar, kadınların toplumsal hayatı dönüştürdükleri yerlerden oluştu.

1- Tarih Edebiyat Sanat Kütüphanesi

İstanbul'u Koşuyorum Kadınlar Günü Etabı bu sene Tarih Sanat Edebiyat Kütüphanesi'nden start alacak. Koşucular tarihi güzergahta koşmak için bu noktada bir araya gelecek.

2- Baylan Pastanesi

Bir dönem İstanbullu edebiyatçıların işlek mekanı olan pastanenin müdavimleri arasında "Baylancılar Akımı" olarak da bilinen Leyla Erbil, Tomris Uyar ve Sevim Burak gibi kadın yazarlar yer alıyordu.

3- Apollon Tiyatrosu

1920'de "Yamalar" adlı oyununda oynayan Elize Binemeciyan'ın yerine sahneye çıkan Afife Jale, tüm engellemelere rağmen çeşitli oyunlarda yer almaya devam etti. Olaylar sonunda Müslüman Türk kadınlarının sahneye çıkması yasaklansa da Afife Jale bir cesaret simgesi haline geldi.

4- Mor Mekan

Kadına yönelik artan şiddet olayları karşısında, Kadın Savunma Ağı tarafından başlatılan Mor Mekan, dayanışmanın, birlikte öğrenmenin ve eril şiddetle baş etmenin yollarını, eğlenceli faaliyetlerden de geri kalmadan arayan kadınların uğrak yeri konumunda.

5- Caferağa Muhtarlığı

Kadıköy ilçesindeki 21 mahallenin 12'si kadın muhtarlar tarafından yönetiliyor. Zeynep Ayman ise Caferağa Mahallesi'nin muhtarlığına üçüncü kez seçilme başarısı gösterdi.

6- Yoğurtçu Parkı Kadın Forumu

Kadınların ilk kitlesel yürüyüşü "Dayağa Hayır" söylemi ile 17 Mayıs 1987'de Yoğurtçu Parkı'nda gerçekleştirildi. Kadınlar, 2013 yılından beri her çarşamba forumda buluşarak kadınlara ve gündeme dair meseleleri değerlendiriyor.

7- Kalamış Atatürk Parkı

2012'de Erzurum'da geçirdiği kaza sonucu ölümüyle tüm Türkiye'yi üzen milli kayakçı Aslı Nemutlu'nun heykeli bu parkta yer alıyor. Heykel, kadın sporcuların spor dünyasına yaptığı katkılara dair bir hafıza oluşturma görevi üstleniyor.

8- Kadıköy-Karaköy Vapuru

"Bedenimiz Bizimdir; Cinsel Tacize Hayır" söylemi ile kamusal alanda tacize karşı 1989 yılında mor iğne satışı başladı. Kadıköy-Karaköy vapuru bu kampanyanın başladığı noktaydı.