"İstanbul'u Koşuyorum"un "Kadınlar Günü Etabı", ana sponsorluğunda yapılacak

" İstanbul'u Koşuyorum" etkinliklerinin bu yıl ki ilk yarışı olan "Kadınlar Günü Etabı", Vodafone'un ana sponsorluğunda 8 Mart Pazar günü koşulacak.

Vodafone'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 10 kilometrelik parkurda gerçekleştirilecek çipli koşuya bin 500 kadının katılması beklenirken, "İstanbul'u Koşuyorum Kadınlar Günü Etabı", Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>spor yapan kadın sayısını artırmak, kadınları daha görünür kılmak ve kentte iz bıraktıkları noktaları vurgulamak amacıyla koşulacak. Katılımın ücretli olacağı koşu için son başvuru tarihi 6 Mart olarak açıklandı..

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone'un ekonomi ve toplum içinde üstlendiği role geniş bir perspektiften baktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Vodafone olarak, yaptığımız her işin bir amaca hizmet etmesi, bir amaca dokunması gerektiğine inanıyoruz. Bu inançla, halkımızı spora ve sağlıklı yaşama teşvik etmek bizim için önemli. Vodafone İstanbul Maratonu'na 2012, Vodafone İstanbul Yarı Maratonu'na ise 2014 yılından bu yana sponsor oluyoruz. Ayrıca, 'İstanbul'u Koşuyorum Hazırlık Koşuları'nın da ana sponsoruyuz.

Bu yılın ilk koşusu Dünya Kadınlar Günü'nde yapılacak olması açısından ayrıca anlamlı. Toplumda yerleşik olan ve spora da yansıyan cinsiyetçi yapının değişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Toplumun genelinde erkeklere biçilmiş rol tanımlarında kadınların da yerinin olduğuna ve bunun cesaretle ön plana çıkarılması gerektiğine inanıyoruz. Sporda #BenVarım diyen kadınları destekliyoruz. Kadın koşuseverleri, 8 Mart Pazar günü Kadıköy'de birlikte koşmaya davet ediyoruz."

Açıklamada yer alan bilgiye göre, "İstanbul'u Koşuyorum Kadınlar Günü Etabı"nın durakları, kadınların kentte iz bıraktıkları yerlerden seçildi.

Seçilen noktalar, kadınların, vatandaş, yazar, aktivist, tiyatrocu, yönetici, sporcu ve hayırsever olarak toplumsal hayatı dönüştürdükleri yerlerden oluştu.

Saat 09.00'da başlayacak olan yarış, Kadıköy- Karaköy Vapuru, Baylan Pastanesi, Apollon Tiyatrosu, Caferağa Muhtarlığı, Yoğurtçu Parkı Kadın Forumu, Kalamış Atatürk Parkı, Behice Yazgan Parkı rotasında koşulup başladığı noktada son bulacak.



5 koşu daha yapılacak



Yarışı tamamlayan herkese Kadınlar Günü Etabı Hatıra Madalyası ve Sertifikası verilecek.

Vodafone da yarış alanında kuracağı standa gelen sporseverlere Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nun tanıtım ve markalama çalışmaları için kullanılan yaklaşık 1 kilometre vinil malzemenin geri dönüşümünden elde edilen çantalardan hediye edecek.



"İstanbul'u Koşuyorum" serisi, Caddebostan Etabı, Üsküdar Etabı, Bakırköy Etabı, Tarihi Yarımada Etabı ve Kent Ormanı Etabı Gazi Koşusu ile devam edecek.