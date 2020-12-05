İstanbul'u sanat ve ışıkla buluşturacak "İstanbul The Lights" başlıyor - Son Dakika

İstanbul'u sanat ve ışıkla buluşturacak "İstanbul The Lights" başlıyor

05.12.2020 13:47
İstanbul'u sanat ve ışıkla buluşturacak

Çağdaş İstanbul Vakfı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) desteğiyle düzenlenen "İstanbul The Lights" projesi 7 Aralık-3 Ocak'ta hayata geçirilecek.

Çağdaş İstanbul Vakfı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) desteğiyle düzenlenen "İstanbul The Lights" projesi 7 Aralık-3 Ocak'ta hayata geçirilecek.

İstanbul'u dev bir dijital sanat platformuna dönüştürmeyi hedefleyen projenin tanıtım toplantısı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Çağdaş İstanbul Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli'nin katılımıyla çevrim içi yapıldı.

İmamoğlu, Çağdaş İstanbul Vakfı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliğinden büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Değerli bir başlangıcı birlikte yapıyoruz. İstanbul'da sanatla ışığı buluşturacak çok değerli bir projeye katkı sunduğumuz için mutuyum." dedi.

Proje kendisine sunulduğunda heyecan duyduğunu aktaran İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böylesi kadim ve tek başına bile sanatın simgesi olabilecek, dünyanın önde gelen sanat merkezi olduğunu bildiğimiz ve bu hedefe hep beraber ulaşmak istediğimiz bu kente böylesi bir etkinliğin çok yakıştığını hissetim. Bu şehir tarih boyunca hem yakın çevresine hem de dünyaya kuvvetli mesajlar vermiştir. Sadece kültür sanat alanında değil, ekonomide, ticarette, felsefeden teolojiye birçok alanda İstanbul, dünyaya istikamet çizebilecek önemli bir kent. Kentin her anında ve ortamında çok değerli izler ortaya koyacağını hissettiğim bu çalışma, hem sanatçısıyla hem kurgusuyla yine bu alanda sıkı bir istikamete sebep olacaktır."

Şehirdeki 59 farklı kamusal alan ve 52 şehir ekranında sergilenecek eserlerin İstanbul'a güzellikler katacağını ifade eden Ekrem İmamoğlu, pandemi sürecinde İstanbul'un sanatla dünyaya mesaj veriyor olmasını da önemsediğini sözlerine ekledi.

"Sanat iyileştirici olduğu kadar da eğiticidir"

Çağdaş İstanbul Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ise "İstanbul The Lights" projesini Ağustos ayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sunduklarına dikkati çekerek, "Projemizin İstanbullulara ulaşabilmesi için İstanbul genelinde mecralara ihtiyacımız olduğu için İBB'nin mecra ve tanıtım desteği olmadan bu projenin gerçekleştirilmesi mümkün olmazdı. İstanbul The Lights'ın çalışmaları Kasım ayı başından itibaren bugüne geldi. Contemporary Istanbul Vakfı adına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın İmamoğlu ve tüm ekibine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Güreli, İstanbul'un çağdaş bir metropol oluşuyla dünyada önemli bir konuma sahip olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"İstanbul The Lights, ışık sanatının, dijital sanatın şehir genelinde sunulduğu İstanbul'daki ilk ışık sanatı şöleni olacak. 'İstanbul'u nasıl renklendirebiliriz, İstanbullulara bu zor ortamda keyifli anlar yaşatacak bir projeyi nasıl hayata geçiririz?' diye düşünmeye başladık. İstanbul The Lights'la tüm dünyaya pozitif, umut dolu mesajlar vermeyi de hedefliyoruz. Umarım 2021 İstanbul ve Türk turizmi için de yaraların sarıldığı bir yıl olur. Her şeyi geride bırakmış oluruz. İstanbul The Lights'ı çok önemsiyoruz. Çünkü biz öncelikle İstanbul'un büyük değerine inanıyoruz. Pandemi döneminde etkinliğini sürdüren birkaç dünya kentinden biri oldu İstanbul. Şimdi bu muhteşem şehri ışıkla ve sanatla buluşturuyoruz. Sanat iyileştirici olduğu kadar da eğiticidir."

Güreli, Contemporary İstanbul sanat fuarı etkinliğini de 19 Aralık – 6 Ocak'ta çevrim içi yapacaklarını da hatırlatarak, etkinliği fiziki olarak ise 7 Nisan - 2 Mayıs 2021'de gerçekleştirecekleri belirtti.

Eserler, şehrin 59 farklı noktasında sergilenecek

Yaklaşık bir ay boyunca İstanbullulara farklı bir deneyim yaşatacak etkinlikte dijital sanatlar alanında yapılmış eserler, şehrin 59 farklı noktasında sergilenecek.

Dijital sanatlar alanında üretim yapan 53 sanatçının eserlerinden 7 LED ışık enstalasyonu, 2 dev ölçekli LED heykel, Maçka Parkı, Maçka Sanat Parkı, Taksim Meydanı ve IGA, The Marmara Taksim Otel ve şehir ekranlarında konumlandırılacak.

Proje dahilinde 30 yeni medya sanatçısının dijital videoları şehrin 52 farklı noktasındaki şehir ekranı, metro ve AVM dev ekranlarında olacak. Artırılmış Gerçeklik tekniğiyle üretilmiş 15 sanatçının eserlerini, İstanbullular mobil cihazlarıyla deneyimleyebilecekler. Etkinlik kapsamında ayırca, tarihi sonra duyurulacak mapping gösterisi yapılacak.

Çağdaş İstanbul Vakfı çatısı altında gerçekleştirilen projenin küratörlüğünü CIF sanat ve kültür programları direktörü Ayça Okay ve Contemporary Istanbul Plugin küratörü Esra Özkan üstleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Aralık, Ocak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'u sanat ve ışıkla buluşturacak 'İstanbul The Lights' başlıyor - Son Dakika


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