İstanbul'u su bastı! Sağanak yağış, akşam saat 20.00'ye kadar devam edecek - Son Dakika
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İstanbul'u su bastı! Sağanak yağış, akşam saat 20.00'ye kadar devam edecek

10.07.2022 12:54

İstanbul'un birçok bölgesinde sağanak yağış sonrası ev ve iş yerlerini su bastı. İBB, dün akşamdan beri kentte hayatı felç eden sağanak yağışa ilişkin açıklamada bulundu. AKOM'un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre, sağanak yağışın bu akşam saat 20.00'ye devam etmesinin beklendiği duyuruldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD, Marmara bölgesi için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunmuştu.

İstanbul'da dün akşam etkili olan sağanak yağmur birçok ev ve iş yerine su basmasına neden oldu. Sarıyer'de metrekareye 113 kg yağış düştü. İBB ise gök gürültülü yağışın bu akşam saatlerine kadar devam edeceğini duyurdu.

İbb'den Yağış Uyarısı: Sağanak Yağışın Bugün Akşama Kadar Süreceği Tahmin Ediliyor

SATT 20.00'YE KADAR SÜRECEK

İBB'den yapılan açıklama şöyle: "İstanbul'da Cumartesi 22.00'da başlayan sağanak yağışların bu akşam saatlerine (20: 00) kadar etkili olması bekleniyor. Gün boyunca teyakkuzda olan İBB ekipleri tüm İstanbul'daydı. Sarıyer'de metrekareye 113 kg yağış düştü. İstanbul'da dakikada 65 şimşek çaktı. AKOM'un mevcut meteorolojik uydu ve radar verileri doğrultusunda yaptığı değerlendirmelere göre, bugün akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağışların süreceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde yaşanan kuvvetli sağanak yağmur, yoğun yıldırım ile Başakşehir, Büyükçekmece, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü ilçelerinde etkili oldu. Anlık şimşek verisi haritalarından, dakikada 65 şimşek çakmasının yaşandığı görüldü. Meteorolojik verilere göre İstanbul'da bayramın geri kalan günlerinde yağış beklenmezken, yeni hafta boyunca sıcaklık 28 ile 31 derece aralığında seyredecek."

İbb'den Yağış Uyarısı: Sağanak Yağışın Bugün Akşama Kadar Süreceği Tahmin Ediliyor

İTFAİYE EKİPLERİ PEK ÇOK NOKTAYA MÜDAHALE ETTİ

İBB İtfaiye ekipleri sahada, 3 bin 179 personelle görev yaptı. Sarıyer, Darüşşafaka Caddesi'nde yola düşen ağaç kaldırıldı. Esenyurt FSM Suyolu Caddesi'nde taşan Haramidere'ye İSKİ, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi, İtfaiye ekipleri müdahale etti. Sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden çalışmalarda, Unkapanı, Yenibosna, Yenikapı gibi kritik bölgelerde biriken su tahliye edildi, yollar trafiğe açıldı. Yollarda vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla 6 mobil büfe kritik noktalara yerleştirildi.

İbb'den Yağış Uyarısı: Sağanak Yağışın Bugün Akşama Kadar Süreceği Tahmin Ediliyor

İSTANBUL VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan konu ile ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Kent genelinde 797 su baskını ihbarı geldi. Haramidere'nin geçtiği bölgede şiddetli yağış ile su baskınları oldu. Hızlıca ve büyük bir hassasiyet ile hareket ederek, vatandaşlarımız ikaz edildi. AFAD Başkanımız ve Sayın Bakanımız olay yerine teşrif ettiler, çalışmaları koordine ettiler, incelemeler yaptılar. 128 su basan daireden 70 tanesi tahliye edildi. Bu akşama kadar tamamını tahliye edeceğiz. Sokaklarımızın çamurdan temizlenmesi birkaç günde sağlanacak. Bakanımızın talimatı ile hasar tespit komisyonu kuruldu. Bu akşam olmadan tespitler tamamlanacak. Bakanımızın da talimatı ile ilk etapta evler için 5'er bin TL, iş yerleri için ise 10'ar bin TL ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

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İstanbul'da hayatı felç eden sağanak yağıştan en çok nasibini alan ilçe Sarıyer oldu! 113 kilogramlık yağışla zirvede yer aldı İstanbul'da hayatı felç eden sağanak yağıştan en çok nasibini alan ilçe Sarıyer oldu! 113 kilogramlık yağışla zirvede yer aldı İstanbul Valisi Yerlikaya: '128 daire, 12 işyeri ve 3 fabrika su baskınlarından etkilendi.' İstanbul Valisi Yerlikaya: '128 daire, 12 işyeri ve 3 fabrika su baskınlarından etkilendi.'
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'u su bastı! Sağanak yağış, akşam saat 20.00'ye kadar devam edecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'u su bastı! Sağanak yağış, akşam saat 20.00'ye kadar devam edecek - Son Dakika
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