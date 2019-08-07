Son Dakika Haberleri: İstanbul'u tanınmaz hale getirdik
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İstanbul'u tanınmaz hale getirdik

42 dakika önce

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Ankara'da düzenlenen Yerel Yıldızlar Turu müsabakalarında dereceye giren öğrencileri makamında kabul etti.

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Türkiye Golf Federasyonu tarafından 23-24 Temmuz 2019 tarihinde Ankara'da düzenlenen Yerel Yıldızlar Turu müsabakasında birinci olan Muhammed Enes Çelik,ikinci olan Kevser Çetin ve Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Hanifi Karaoğlan, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'i ziyaret etti.

Başarılı sporcuları tebrik eden Tekin, bir süre sporcularla sohbet etti. Ziyarette, Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Hanifi Karaoğlan, Tekin'e golf sopası hediye etti. Ziyaretten dolayı Karaoğlan'a ve sporculara teşekkür eden Tekin, sporculara 7-8 Eylül 2019 tarihinde İstanbul'da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasında başarılar diledi.

Faruk Tekin, Ankara, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:28 Kaynak: Bültenler
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